ANM: i dettagli sugli orari di bus e funicolari per le giornate del 12 e 13 aprile. Linea 1 Metropolitana e funicolare di Chiaia chiuse sia a Pasqua che a Pasquetta.

Anm assicurerà domenica 12 Aprile, giornata di Pasqua, il servizio di bus e Funicolari Centrale e Montesanto fino alle ore 13.00, mentre la Linea 1 metropolitana e la Funicolare di Chiaia resteranno chiuse per l’intera giornata.

Per il lunedì in Albis, 13 aprile, invece, i bus e le Funicolari Centrale e di Montesanto eseguiranno il servizio per l’intera giornata come da orario festivo, mentre la Linea 1 metropolitana e la Funicolare di Chiaia resteranno chiuse.

La modulazione del servizio di Pasqua nel periodo della pandemia Covid19, è stata decisa da Anm in condivisione con l’amministrazione comunale di Napoli per contribuire al necessario stop degli spostamenti dei cittadini, in osservanza del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze della Regione Campania per limitare al massimo i contagi.

La mobilità di alcune linee è stata comunque assicurata per dare la possibilità di muoversi a chi è chiamato ad attività lavorative indispensabili per la comunità. Info e aggiornamenti: sito web www.anm.it, canali social media Anmnapoli: Facebook e Twitter e Contact Center al numero verde 800 639525.