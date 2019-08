Metropolitana di Napoli: saranno in totale 19 i nuovi treni di ultima generazione per la Linea 1 (i primi entreranno in funzione ad inizio 2020).

Buone notizie per il futuro della Metropolitana di Napoli. E’ stato infatti sottoscritto il contratto per la fornitura di ulteriori sette treni per la linea 1 con la società spagnola CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), rappresentata a Napoli dal Direttore commerciale Julen Barrutia.

Diventano così 19 i nuovi treni di ultima generazione che la CAF dovrà produrre per la metropolitana di Napoli. Quest’ulteriore fornitura è finanziata dal prestito contratto sottoscritto a fine 2017 con la Banca Europea per gli Investimenti per 61.100.000 euro.

Altri 7 treni per Linea 1 Metropolitana, assessore Calabrese: “Passo avanti per mobilità più efficiente”

“Un altro passo avanti – dichiara l’Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto Mario Calabrese – verso una mobilità urbana più sostenibile ed efficiente. Con i nuovi treni – ricordiamo che l’ultimo treno consegnato risale ad oltre 14 anni fa – potranno garantirsi elevati standard di servizio e un’offerta di trasporto in linea con le aspettative dei cittadini. Un grande sforzo per questa Amministrazione che per l’acquisto di nuovi treni, fino ad oggi, è riuscita a reperire finanziamenti per 189 milioni di euro. Entro l’anno verranno richieste al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse per ulteriori 5 treni così da garantire, anche con l’arrivo della metropolitana a Capodichino, frequenze di 4/5 minuti. Stiamo lavorando per rendere la metropolitana di Napoli non solo bella ma anche funzionale in coerenza con gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ”.

I 19 nuovi treni rappresentano un’autentica svolta per la Linea 1 della Metropolitana e, soprattutto, per i cittadini (che negli ultimi anni hanno dovuto fare i conti con tantissimi problemi tecnici). Nella giornata di ieri, durante la trasmissione Barba&Capelli su Radio CRC, l’amministratore unico di Anm, Nicola Pascale, ha inoltre sottolineato che la prima consegna dei nuovi treni ci sarà “entro Gennaio 2020”.