Al via a Napoli “Digital Music Forum 2019”, con il vincitore di “X-Factor” Anastasio

A Napoli “Digital Music Forum 2019”: Appuntamento dedicato all’industria musicale nazionale, nel Complesso dei Santi Marcellino e Festo dell’Università Federico II.

Si terrà a Napoli, lunedì 20 maggio, il “Digital Music Forum 2019”, atteso appuntamento dedicato all’industria musicale nazionale, che prenderà forma a partire dalle 9.45, nel Complesso dei Santi Marcellino e Festo dell’Università Federico II. Titolo dell’incontro: “La musica in Italia, nuove forme di creazione e fruizione. Strumento di valorizzazione dei beni culturali materiali ed immateriali”. Ospite d’eccezione, Anastasio, vincitore del talent show “X Factor”.

Il “Digital Music Forum”, giunto alla sua quinta edizione, si rivolge al mondo musicale contemporaneo e rappresenta l’unico evento in Italia in cui i principali player del settore fanno il “punto” sull’andamento del mercato e su economie e tendenze imprenditoriali ed artistiche ad esso connesse.

La trasformazione digitale nell’industria musicale, il grande sviluppo dello streaming e la diffusione di brani attraverso i social network, sono solo alcuni dei temi al centro dell’edizione 2019 del “Digital Music Forum”, che apre la possibilità ad un confronto sull’intero comparto musicale e sui nuovi canali digitali.

La possibilità di accogliere intorno allo stesso tavolo di discussione docenti, studenti ed esperti del settore, oltre ai maggiori rappresentanti del mercato musicale nazionale e delle nuove tecnologie applicate alla musica, apre uno spazio di profonda riflessione rispetto al mercato stesso e allo scenario futuro.

Grazie alla collaborazione con Ferdinando Tozzi, presidente di CMC Campania Music Commission, Enzo Mazza, Ceo della Fimi, e Lello Savonardo, docente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e responsabile dell’Osservatorio Giovani (OTG), il “Digital Music Forum” da Milano approda a Napoli, quale esempio concreto di ciò che la CMC intende fare per valorizzare il territorio campano.

L’evento è promosso inoltre dal Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e l’Innovazione Organizzativa della Federico II (COINOR), in collaborazione con l’Osservatorio Giovani (OTG).

La Campania è un territorio ricco di risorse umane, artistiche e culturali, da sempre tradizionalmente legate alla produzione musicale. Il significativo sviluppo dei fermenti artistici, che investe l’area implica una sempre maggiore esigenza di valorizzare quelle professionalità e proposte musicali che attualmente, per le caratteristiche stesse del mercato, stentano a trovare una possibilità di espansione oltre i propri circuiti di riferimento.

In tal senso, sarebbe auspicabile consolidare e supportare la realtà del comparto musicale in Campania, creando presupposti per attrarre investimenti e incentivare lo sviluppo di produzioni musicali e iniziative emergenti insieme a tutta la filiera di riferimento.

Dopo anni di “crisi” il settore ha ritrovato un nuovo equilibrio: il mercato discografico italiano segna, infatti, una fase di stabilità con un +32,9% in streaming a pagamento (Global Music Report 2019), fotografando un trend positivo. Sempre più rilevante è sicuramente il mercato digitale, in particolare, lo streaming, che rappresenta ormai il 46,9% delle revenue.

I dati raccontano la nuova identità di un settore fortemente mutato negli ultimi anni, che cerca di reinventarsi continuamente per sviluppare modelli e processi nuovamente validi e durevoli. Un settore che si afferma come esempio di benchmark per l’intero comparto culturale in Italia e che pone quindi di fronte a nuove sfide.

La giornata sarà aperta alle 10 dai saluti di Arturo De Vivo, prorettore della Federico II, Gianluca Vacca, Sottosegretario Mibac, Luigi Gallo, Presidente commissione cultura Camera Deputati, e Antonio Bottiglieri, Presidente SCABEC.

Intervengono: Ferdinando Tozzi, Enzo Mazza, Lino Prencipe, Director Digital & Business Development Sony Music Italia, Alfredo, Legal&Business Affairs Director Sony Music Italia, Enrico Pugni, Head of Digital, Consumer Strategy & Content Development Warner Music Italy, Antonio Imbimbo, Responsabile Music & Games Tim, Alfredo Clarizia, Legal & Business Affairs Director Sony Music Italia, Laura Valente, Presidente Fondazione Donnaregina per le Arti (Museo Madre), e Stefano Consiglio Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali Università Federico II.

I lavori si concluderanno con una conversazione di Marco Anastasio, vincitore di X Factor e studente di Agraria alla Federico II, con il professore Lello Savonardo.