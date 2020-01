A Fuorigrotta apre la Rage Room: “la stanza della rabbia”. Che cos’è e come funziona

Sabato 18 gennaio 2020 sarà inaugurata a Napoli la prima Rage Room del Sud Italia. A Fuorigrotta arriva la “stanza della rabbia” dove puoi spaccare tutto. Che cos’è, come funziona.

Sabato 18 gennaio sarà inaugurata a Napoli la prima Rage Room del Sud Italia. E’ l’ultima novità aperta a tutti. E’ la “stanza della rabbia”, un luogo dove si può rompere e spaccare tutto quello che ci si trova davanti per sfogare lo stress. La Rage Room aprirà nel quartiere di Fuorigrotta in via Tiberio a pochi metri dall’uscita della Tangenziale.

Nelle altre città questa novità è diventata una pratica di uso comune ed è approdata anche in Italia. Da sabato sarà disponibile anche a Napoli: si tratta della cosiddetta “stanza della rabbia”, un luogo in cui si può rompere e spaccare tutto quello che ci si trova davanti per sfogare lo stress della quotidianità. La Rage Room di Napoli – si tratta della prima del Sud Italia – aprirà i battenti sabato 18 gennaio a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale del capoluogo campano, precisamente in via Tiberio, al civico 70.

La Rage Room è stata realizzata negli Stati Uniti ma l’idea nasce all’interno delle grandi aziende del Giappone per dare l’opportunità a manager e dipendenti di scaricare le tensioni. Da tempo è arrivata in Europa mentre in Italia è già presente in 5 città: Firenze, Perugia, Milano, Bologna, Roma.

Come funziona?

Il cliente paga un importo in base alla durata dell’esperienza. La partecipazione è vietata ai minori di 18 anni. Il personale fornirà al cliente una corazza da Softair, un casco con mascherina da enduro, scarpe antifortunio e guanti per proteggersi e poi si entra in una stanza insonorizzata e si spacca tutto. E’ stato definito ‘un modo per alleviare le tensioni e lo stress che si accumulano nella vita quotidiana’. A Bologna, nell’estate del 2019, ha aperto anche la prima Rage Room in Italia dedicata ai bambini.