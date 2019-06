Universiadi Napoli 2019: in occasione dei Giochi universitari gli atleti avranno corsie riservate. Divieto di sosta e fermata nei pressi degli impianti.

Prosegue il countdown per l’inizio delle Universiadi Napoli 2019, alla cui cerimonia d’apertura, che si terrà allo stadio San Paolo di Napoli nella serata di mercoledì 3 luglio, mancano solo 5 giorni.

Stanno pian piano arrivando nella città partenopea 4mila tra atleti e delegati di tutto il mondo, che alloggeranno su due navi ormeggiate presso la Stazione Marittima, dalle quali si sposteranno con autobus riservati verso i vari impianti sportivi.

Nell’ambito del piano di mobilità stabilito dal Comune di Napoli, definiti due corridoi di circolazione: uno riservato agli atleti e l’altro per i veicoli privati.

Universiadi Napoli 2019: i dettagli delle corsie riservate agli atleti

via Colombo, corsia centrale a doppio senso di marcia (ex sede tranviaria);

piazza Municipio, corsia centrale a doppio senso di marcia, opportunamente delimitata;

via Ammiraglio Ferdinando Acton (da piazza Municipio alla Galleria della Vittoria), corsia centrale a doppio senso di marcia, opportunamente delimitata;

via Ammiraglio Ferdinando Acton (dalla Galleria della Vittoria alla confluenza con via Cesario Console), corsia a senso unico di marcia verso via Cesario Console, opportunamente delimitata;

via Nazario Sauro e via Partenope, corsia a senso unico di marcia dalla confluenza di via Cesario Console a piazza Vittoria, opportunamente delimitata, sul lato sinistro della carreggiata (lato mare);

via Francesco Caracciolo e viale Anton Dohrn, attuale viabilità a doppio senso di marcia;

viale Antonio Gramsci, corsia a doppio senso di marcia, opportunamente delimitata centralmente con elementi di separazione dei sensi di marcia;

Galleria Laziale, corsia a senso unico di marcia da piazza Sannazaro a via Fuorigrotta (attuale sede riservata);

via Fuorigrotta, corsia a senso unico di marcia, opportunamente delimitata; piazza Italia, corsia a senso unico di marcia, opportunamente delimitata, in prosieguo a quella di cui al punto i), da via Fuorigrotta a via Giulio Cesare;

Giulio Cesare, corsia a senso unico di marcia, opportunamente delimitata, da piazza Italia a via piazzale Tecchio.

Universiadi 2019: i divieti di sosta e fermata nei pressi degli impianti che ospiteranno le gare

Stadio San Paolo

Dal 6 al 14 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto sosta con rimozione coatta e il divieto di fermata, su ambo i lati dei seguenti tratti di strada:

via G.B. Marino, da P.le Tecchio a via G.Leopardi;

via F. Galeota, da via G.B. Marino a via L. Tansillo;

via L. Tansillo da via F. Galeota a via J. De Gennaro;

via P.J. De Gennaro, da via L. Tansillo a via G.B. Marino;

Piazzale D’Annunzio, dall’ingresso sottopasso fino a via P.J. De Gennaro (corsia antistante la Curva “B”).

Centro Universitario Sportivo (CUS)

Dal 28 giugno al 13 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze, sarà vigente il divieto sosta con rimozione coatta e il divieto di fermata:

in via Campegna, su ambo i lati della strada, dall’ingresso del Poligono di Tiro a via Cavalleggeri d’Aosta;

in via Campegna, adiacente la Scuola “Giacinto Gigante”;

Dal 28 giugno al 13 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il senso unico di marcia in via Campagna, dall’angolo della Scuola “Giacinto Gigante” a via Cavalleggeri d’Aosta.

Palabarbuto e Piscina Scandone

Dal 29 giugno e fino al 14 luglio 2019 per ciascuna giornata, dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze (termine della attività sportive), sarà istituito il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli muniti di accredito rilasciato a cura dell’Organizzazione: in via Labriola e viale Giochi del Mediterraneo lungo il tratto di strada compreso tra le intersezioni di via Labriola e di via Barbagallo.

Dal 29 giugno al 14 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto sosta con rimozione coatta e il divieto di fermata: in via Labriola e viale Giochi del Mediterraneo lungo il tratto di strada compreso tra le intersezioni di via Labriola e di Via Barbagallo.

Mostra d’Oltremare

Dal 27 giugno al 14 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto sosta con rimozione coatta e il divieto di fermata:

in viale Kennedy, dal distributore di benzina dismesso fino al semaforo del varco di ingresso Mostra D’Oltremare altezza Centro di giardinaggio “De Luca”;

in largo Bersanti e Matteucci.

Area ex NATO

Dal 30 giugno al 07 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze, sarà vigente il divieto sosta con rimozione coatta e il divieto di fermata:

in viale della Liberazione, nei pressi degli ingressi dell’area ex NATO;

in via San Gennaro.

Polifunzionale di Soccavo

Dal 28 giugno al 13 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze, sarà vigente il divieto sosta con rimozione coatta e il divieto di fermata in viale Adriano, dall’altezza del centro di salute mentale a via Appio Claudio.

Lungomare di Napoli (Hotel Continental e Hotel Excelsior)

Dal 26 giugno al 15 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze sarà istituito il il divieto sosta con rimozione coatta e il divieto di fermata:

in via Chiatamone, dal civico 40 al 53;

via Dumas padre, fino all’incrocio di via Chiatamone;

via Partenope, ingresso hotel Excelsior;

Via Nazario Sauro, da via Partenope a via Lucilio;

Via Generale Giordano Orsini, dall’incrocio con via Partenope all’incrocio con via Lucilio;

Dal 6 al 12 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze sarà attuato il senso unico di circolazione in via Santa Lucia, da via Lucilio a via Nazario Sauro;

Lungomare di Napoli (Circolo del Tennis)

Dal 28 giugno al 14 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze, sarà vigente il divieto sosta con rimozione coatta e il divieto di fermata, viale Dohrn nel tratto compreso tra la Rotonda Diaz e Piazza della Repubblica, lato Circolo del Tennis.

Palavesuvio

Dal 28 giugno al 13 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto sosta con rimozione coatta e il divieto di fermata:

via L. Napoletano, entrambi i lati;

via Petri, ambo i lati;

via Argine direzione Napoli.

Dal 28 giugno al 13 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze, per ciascuna giornata, dalle ore 7.00 e fino al termine della attività sarà inoltre vigente:

senso unico di circolazione invia E. Scarpetta, da via F. Coppi verso via Napolitano;

senso unico nella traversa successiva (via Luigi Napolitano) in direzione F. Coppi.

Per consentire le manifestazioni previste al Paladennerlein, dal 28 giugno al 13 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze, istituire il divieto sosta con rimozione coatta e il divieto di fermata:

via Sesto Fiorentino;

via delle Repubbliche Marinare;

sospensione fermata autobus ANM di via delle Repubbliche Marinare n. 279 BIS.

Centro Sportivo Virgiliano

Dal 3 al 12 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto sosta con rimozione coatta e il divieto di fermata:

area antistante l’ingresso principale del Parco Virgiliano;

intersezione con via Tito Lucrezio Caro.

Stadio Collana

Dal 3 al 13 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto sosta con rimozione coatta e il divieto di fermata in via Riberia:

lato Stadio, da vico Acitillo a via Gemito;

fronte stadio, da passo carrabile civ. 8 a via Gemito.

Previsto inoltre che i residenti, possessori di permesso di sosta nei settori a tariffa senza custodia interessati dai divieti di sosta con rimozione coatta e di fermata, sono autorizzati a sostare nei settori adiacenti a quelli interessati dai divieti.