Villa Floridiana, venerdì 3 luglio riapre l’ingresso di via Cimarosa

Dopo quasi 6 mesi di chiusura finalmente venerdì 3 luglio sarà riaperto l’ingresso principale della Villa Floridiana in via Cimarosa.

Dopo quasi 6 mesi di chiusura finalmente venerdì 3 luglio sarà riaperto l’ingresso principale della Floridiana in via Cimarosa dopo che lo scorso 2 giugno era stato riaperto l’ingresso di via Aniello Falcone. Il 3 luglio alle 11.00 ci sarà il taglio del nastro che darà via quindi alla riapertura dopo i lavori per la messa in sicurezza degli alberi, dopo il maltempo dello scorso 23 dicembre, e dopo il lockdown per il coronavirus.

“Finalmente viene riconsegnato alla cittadinanza un importantissimo spazio verde e di questo ne siamo più che felici. Ci auguriamo però che presto il Ministero possa stanziare dei fondi necessari alla messa in sicurezza dell’intero parco, perché ad oggi non tutti gli spazi della Floridana sono accessibili al pubblico. Il nostro auspicio è che il taglio del nastro di venerdì 3 luglio possa essere il simbolo di un nuovo corso per la vivibilità della città”, hanno dichiarato il Consigliere Regionale del sole che ride Francesco Emilio Borrelli e Rino Nasti, consigliere dei Verdi della Municipalità Vomero-Arenella.