Unico Campania: l’accordo raggiunto nella vertenza Giraservice consente la ripresa della vendita da parte di edicole e tabaccai dei biglietti per bus, metropolitana e funicolari.

Dopo la fumata bianca nella vertenza Giraservice, concessionaria che distribuisce per conto del Consorzio Unico Campania i titoli di viaggio in tutta la Regione, i biglietti per bus, metropolitane e funicolari tornano in vendita anche in edicole e tabaccai (e dunque non più solo nelle stazioni).

Come riportato da “Il Mattino”, il lockdown aveva portato grandi difficoltà nel sistema di distribuzione, aggiungendo altri problemi al concessionario Giraservice, già in crisi prima dell’emergenza sanitaria (pagamenti alle aziende di trasporto locale in forte ritardo e un debito non indifferente nei confronti del Consorzio, per circa 2 milioni di euro).

L’approvazione del piano di rientro porterà Giraservice ad esaurire il debito entro la fine del contratto previsto per maggio 2021. Un accordo che sblocca la vendita dei ticket presso i rivenditori autorizzati.