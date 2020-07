Rubrica Games: Le uscite di Luglio 2020. Torna GDR Paper Mario

Rubrica Games: Luglio è il mese in cui Microsoft dovrebbe finalmente svelare altri dettagli e la sua lineup di XboxseriesX.

di Piero Lombardi – Quello di Giugno è stato un mese ricco di sorprese e uscite importanti. Sony ha finalmente presentato PS5 e la sua lineup, mentre The Last of Us Parte II è padrone indiscusso del mercato. Vediamo nella Rubrica Games cosa ci riserva il mese di Luglio.

Marvel’s Iron Man VR (3 Luglio)

Ormai la realtà virtuale si è ritagliata una nicchia nel mercato e forse in futuro potrebbe sostituire le vecchie console casalinghe, ma la strada è ancora lunga. PlayStation 4 non demorde e lancia un’esclusiva VR in cui indosserete i panni di Tony Stark per salvare la terra da temibili nemici.

Catherine Full Body (7 Luglio)

Torna un bellissimo puzzle game in edizione speciale per Nintendo Switch con nuovi personaggi e un comparto tecnico migliorato. Da non perdere se vi piace il genere.

F1 2020 (10 Luglio)

Il nuovissimo titolo di Codemasters approda sulle nostre console casalinghe prima ancora che inizi la stagione di formula uno. Ultimo titolo del genere prima del lancio della Next-Gen.

Death Stranding Pc (14 Luglio)

Uscito a Novembre su PS4, il titolo di Kojima finalmente arriva su Pc per sfruttare il massimo delle potenza grafica di un capolavoro senza tempo che ci porterà nuovamente in viaggio nei panni di Sam Porter Bridges, un corriere che deve riconnettere gli Stati Uniti e riportare la pace in un mondo devastato dall’apocalisse. Imperdibile.

Ghost of Tsushima (17 Luglio)

Ancora Sony protagonista assoluta dell’anno con le sue esclusive che hanno letteralmente stracciato la diretta concorrente XboxOne.

Questo mese è la volta di Ghost of Tsushima, un’avventura open world nell’antico Giappone Feudale. Sicuramente uno dei titoli più attesi del 2020.

Paper Mario: The Origami King (17 Luglio)

Torna l’amatissimo GDR Paper Mario. In esclusiva per Nintendo Switch, The Origami King vi porterà ad esplorare uno splendido mondo fatto di carta dal level design unico e originale.

Luglio è inoltre il mese in cui Microsoft dovrebbe finalmente svelare altri dettagli e la sua lineup di XboxseriesX per rispondere alla recente presentazione di Sony e aprire finalmente la strada alla next generation in arrivo a Novembre.