L’Hair Stylist Vincenzo Ambrosio al Dubai Village

Un’estate davvero unica quella di Vincenzo Ambrosio, il noto stilista dei capelli che nello spazio del “Dubai Village Resort” propone i suoi nuovi tagli all’insegna di una stagione fatta di sole e bellezza.

Rimanendo orientato verso una moda innovativa e ricca di moderne tecnologie, le proposte per l’estate 2020 del centro situato all’interno della nota struttura di Camposano, continuano a conquistare l’attenzione di coloro che intendono, anche in fatto di estetica, essere sempre al passo con i tempi.

Studiando di volta in volta il taglio o l’acconciatura più adatta, Vincenzo passa disinvolto dalla soluzione più classica a quella più temeraria e trasgressiva. Dai meno giovani alle moderne generazioni, il popolare hair stylist riesce sempre ad elargire un tocco di personalità unico e inimitabile.

Impegnato con il suo percorso creativo costellato di emozioni, l’artista dei capelli Vincenzo, rappresenta un altro fiore all’occhiello del “Dubai Village”. Lo stesso che partendo dall’idea del patron Gaetano Ambrosio, tra relax, confort, piscina e sauna, offre ai clienti anche una cucina straordinaria come quella del blasonato executive chef, Alfonso Crisci.

Ecco perchè una volta giunto al “Dubai Village”, il popolare stilista dei capelli con il suo ricercato centro continua ad imporsi come un punto di riferimento per quanti desiderano, anche in fatto di estetica, essere sempre al top.

Nato a San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo sin da piccolo rimase affascinato da ciò che è la bellezza fino a fare della sua passione un esaltante lavoro. “Dedico la maggior parte delle ore della mia giornata alla bellezza estetica delle donne – ha detto Ambrosio- ho avuto una bella esperienza televisiva con Federico Fashion Style e il piacere di potermi prendere cura di tanti personaggi famosi come, Tina Cipollari, Pamela Barretta di Uomini e Donne, diventata mia cliente, ed Eva Henger.

Da giugno 2019 sono al Dubai Village e spero che questa collaborazione duri sempre. Il mio lavoro mi ha portato un buon gruppo di clienti che adoro e che mi danno la possibilità di poter esprimere con piacere tutto il mio sapere circa la bellezza”.