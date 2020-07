Cina: scoperto nuovo virus potenzialmente pandemico veicolato dai maiali. Gli studiosi: “Nuova pandemia di influenza suina non è al momento un rischio concreto, ma non bisogna abbassare la guardia”.

Dopo il Covid 19, una nuova minaccia virale arriva ancora una volta dalla Cina. Un nuovo ceppo dell’influenza con il “potenziale” per scatenare una pandemia sarebbe infatti stato identificato da un team di scienziati cinesi e britannici. Il nuovo virus, veicolato dai maiali, potrebbe avere “tutte le caratteristiche” per adattarsi e infettare gli umani, sostengono i ricercatori.

Il timore è che possa mutare ulteriormente in modo da diffondersi facilmente da persona a persona e innescare un focolaio globale.

Sebbene non si tratti di un problema immediato, gli studiosi sottolineano su “Proceedings of national academy of science” la necessità di misure di controllo del virus sui suini e di uno scrupoloso monitoraggio dei lavoratori del settore.

L’ultima influenza pandemica – la suina del 2009 – è stata meno letale di quanto inizialmente si era temuto, soprattutto perché molte persone anziane avevano una forma di immunità al virus, probabilmente a causa della sua somiglianza con altri patogeni influenzali circolati in precedenza. Quel virus, chiamato A/H1N1pdm09, è fra quelli presenti ancora oggi nel vaccino antinfluenzale annuale.