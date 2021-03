“Attacco al potere” su Sky Max. I film in tv venerdì 26 marzo

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv venerdì 26 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv venerdì 26 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Invictus – L’invincibile – 21:00 Iris Soldado – 21:20 Rai 4 St. Vincent – 21:15 Premium Cinema 2 Il tuo ex non muore mai – 21:10 Rai Movie Valérie – Diario di una ninfomane – 21:15 Cielo Vic il vichingo – La spada magica – 21:00 Sky Family Orgoglio e pregiudizio – 21:15 Sky Cult Attacco al potere – Olympus Has Fallen – 21:00 Sky Max Genere: Azione

Antoine Fuqua Cast: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman TRAMA Attacco al potere – Olympus Has Fallen (Olympus Has Fallen) è un film del 2013 diretto da Antoine Fuqua con protagonista Gerard Butler. Le riprese della pellicola vengono effettuate a partire dal 9 luglio al 15 settembre 2012 e si svolgono nello stato della Louisiana (Stati Uniti d’America), nella città di Shreveport. Mike Banning è l’agente alla sicurezza personale del Presidente degli Stati Uniti e benvoluto anche dalla First Lady. Una tragica vigilia di Natale, però, durante un incidente d’auto, il Presidente viene salvato e la donna perde la vita. Mike, viene sollevato dal suo incarico e spedito a lavorare in un ufficio del Tesoro. Ma un anno dopo, Banning si ritrova nuovamente al centro dell’azione, in quanto l’unico uomo in grado di salvare il Presidente e il suo staff, sequestrati da un commando terrorista nord coreano.