AstraDoc: Paola Piacenza presenta “Il fronte interno” con Domenico Quirico

Nell’ambito di Astradoc Paola Piacenza presenta a Napoli il documentario “Il fronte interno” con Domenico Quirico: venerdì 29 aprile l’autrice e giornalista torna al Cinema Astra.

Venerdì 29 aprile alle 20.30 al cinema Academy Astra di via Mezzocannone a Napoli, “Astradoc – Viaggio nel cinema del reale” ospita la regista Paola Piacenza per presentare il film “IL FRONTE INTERNO – VIAGGIO IN ITALIA CON DOMENICO QUIRICO”. L’autrice torna alla rassegna napoletana con un nuovo film realizzato con la presenza del giornalista e inviato di guerra Domenico Quirico, prodotto dal regista Premio Oscar Luca Guadagnino e selezionato sia all’ultimo Torino Film Festival che all’IDFA di Amsterdam.

L’opera è un viaggio nel nostro paese tutto incentrato sulla povertà, con la guida di Domenico Quirico, con una lunga carriera su numerosi fronti di guerra, e, ora, per una volta, osservatore dall’interno fronte italiano. Milano, Aosta, Torino, Palermo: quattro città, quattro capitoli di questo viaggio. La scuola, un’istituzione che fatica a produrre un’idea di futuro; il fallimento di un grandioso progetto industriale; isole di benessere che scoprono con stupore quanto radicalmente la realtà sia cambiata. Incontri con uomini e donne scivolati in territori privi di certezze, che impongono riflessioni sui modi e sui limiti della narrazione.

“ Non sono certa di capire sempre il mio Paese. L’Italia può essere un mistero anche per chi ci vive. Fare questo viaggio, in compagnia di Domenico Quirico, incontrando i protagonisti delle storie raccontate nel film, forse ha gettato un po’ di luce su territori per me sconosciuti. L’indagine […] era stata sollecitata da un’urgenza già forte prima che, a causa della pandemia, la questione della povertà nel nostro Paese divenisse bruciante e conquistasse i titoli dei giornali. […] Siamo stati testimoni di fallimenti inaccettabili e atti di oblazione straordinari. Al di là di ogni retorica. Il viaggio e gli incontri che abbiamo fatto ci hanno permesso di riflettere sulla politica. Una politica che in Italia, ma certamente non solo qui, ha scelto di dimenticare gran parte dei suoi cittadini e di escluderli da ogni possibile visione del mondo e del futuro ” (Paola Piacenza, note di regia).

“E poi pensi ai poveri nostri, quelli di questo fronte interno, che fanno numero anche per sovranisti e xenofobi, servono a lucrare voti e consensi, a fare fascina elettorale: gli italiani poveri sono milioni, soffrono, guardiamo a loro e gettiamo in mare gli altri. Li ho incontrati nel film questi poveri che servono e mi è parso di ravvisare in loro una assurda somiglianza, che scavalca storia e tempo, con il Lamberto Maggiorani di Ladri di biciclette: la stessa composta miseria, la stessa timidezza di fronte a una malvagità universale, la medesima sopportazione per la grande ingiustizia. Essi sopportano la povertà come una fatica maledetta, è come il lavoro che non hanno o hanno perduto, anche essa necessaria a campare. E si finisce con loro per guardarsi a lungo dalle nostre sedie come due bestie timide, senza avere il coraggio di dire nulla. E invece vorresti producessero con foga carne e parole. Alla fine del viaggio vorrei che anche qui, come talora accade sui fronti esterni della nostra indifferenza, i poveri smettessero di essere calmi e di accontentarsi di parole e le mutassero in pensiero e arma. E urlassero che la giustizia non si fa con le lacrime e la accettazione. Ma con la lotta e la rabbia”. (Domenico Quirico dalle note di accompagnamento al film).

Il biglietto per singola proiezione costa 4 euro. Per l’accesso è necessario il Super green pass. Informazioni e prenotazioni Arci Movie: tel 0815967493, whatsapp 3346895990, info@arcimovie.it.