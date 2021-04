“Asterix & Obelix – Missione Cleopatra” su Paramount Channel. I film in tv sabato 10 aprile

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv sabato 10 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv sabato 10 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

La ragazza del treno – 21:15 Sky Cinema Ipotesi di complotto – 21:00 Iris Wonder Park – 21:15 Italia 1 Cenerentola In Passerella – 21:15 Premium Cinema White Oleander – Oleandro Bianco – 21:10 Rai Movie Bernadette: Miracolo a Lourdes – 21:20 Rete 4 La nipote – 21:15 Cielo Asterix & Obelix – Missione Cleopatra – 21:10 Paramount Channel Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre

Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre Uscita: 2002

2002 Nazionalità: Francia – Germania

Francia – Germania Durata: 97′

97′ Regista: Alain Chabat

Alain Chabat Cast: Gerard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze, Monica Bellucci TRAMA Asterix & Obelix – Missione Cleopatra (Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre) è un film del 2002 diretto da Alain Chabat. È il secondo di quattro film ispirati ai fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo, preceduto da Asterix & Obelix contro Cesare e a cui seguiranno Asterix alle Olimpiadi e Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà. Cleopatra scommette con Giulio Cesare che i suoi sudditi sono in grado di costruire un palazzo in tre mesi. Asterix ed Obelix vengono chiamati immediatamente in Egitto per aiutare l’architetto Edifis. Annie – La felicità è contagiosa – 21:00 Sky Family