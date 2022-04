Associazione Scarlatti, Vivica Genaux in concerto al Teatro Sannazaro

Un nuovo appuntamento, giovedì 7 aprile 2022 al Teatro Sannazaro, con il celebre soprano barocco Vivica Genaux e l’ensemble Concerto de’ Cavalieri diretto da Marcello Di Lisa, per i concerti dell’Associazione Scarlatti.

Dopo la meravigliosa e affascinante lezione-concerto di Giovanni Bietticoadiuvato dell’eccellente pianista Andrea Lucchesini che ha affrontato l’op. 109 di Beethoven e la Sonata in si minore di Liszt con un eccezionale esecuzione, giovedì 7 aprile alle ore 20.30 e di nuovo al Teatro Sannazaro, il nuovo concerto dell’Associazione Alessandro Scarlatti che ospita la stella della vocalità barocca Vivica Genaux con l’ensemble Concerto de’ Cavalieri diretto da Marcello Di Lisa.

La serata sarà interamente dedicata alle più belle arie dei celebri castrati, dominatori dell’opera barocca nella prima metà del Settecento. Il programma è significativamente intitolato a Farinelli, pseudonimo di Carlo Broschi, così chiamato probabilmente perché protetto dalla potente famiglia di avvocati Farina, da cui è nato il suo famoso appellativo “Farinelli”; pur essendo il più famoso dell’epoca, verranno tuttavia proposte arie anche di Nicolò Grimaldi e Francesco Bernardi, meglio noti come Nicolini e Senesino.

Ad impersonare questi formidabili personaggi adorati dal pubblico dell’epoca, la voce del mezzosoprano Vivica Genaux, originaria di Fairbanks in Alaska da madre messicana e padre statunitense, che da quelle gelide terre è partita per diventare una delle interpreti più autorevoli del barocco sui palcoscenici di tutto il mondo. Il repertorio di Vivica comprende musica di quattro secoli e con più di sessanta ruoli in repertorio.

Celebrata per le sue interpretazioni della musica del XVIII e XIX secolo, Vivica è stata elogiata dalla critica e dal pubblico per la sua incredibile tecnica e l’intensità drammatica delle sue caratterizzazioni. Le sue interpretazioni della musica di Hasse hanno contribuito alla rinascita di interesse per il compositore, presente anche nel programma della serata con l’aria di grande virtuosismo “Son qual misera colomba”. Fin dal suo debutto nel ruolo di Isabella ne L’italiana in Algeri di Rossini, il pubblico e la critica di tutto il mondo sono stati entusiasti della voce agile e dell’intelligente abilità artistica della mezzosoprano Vivica Genaux.

La sua carriera l’ha condotta dall’ultima frontiera d’America a molti dei teatri più prestigiosi del mondo, con acclamate interpretazioni dei principali ruoli del barocco e del bel canto. A completamento del programma melodie struggenti e di eccezionale bellezza come “Alto Giove” di Porpora e “Lascia ch’io pianga “e “Cara Sposa” di Händel accanto ad alcuni brani strumentali: l’Overture del Rinaldo di Handel, il Concerto grosso op. 6 n. 4 di Corelli e infine due tambureggianti concerti di Vivaldi, entrambi esempi di tempestoso virtuosismo, sorprendente modernità e inedite soluzioni strumentali.

“Nel barocco quello che mi piace molto è l’interazione tra la voce e l’orchestra. – afferma la Genaux – L’orchestra non si limita ad accompagnare, ma sottolinea ciò che dici come cantante, quindi hai l’opportunità di lavorare davvero a stretto contatto con un’orchestra”.

Concerto de’ Cavalieri è stato fondato a Pisa presso la Scuola Normale Superiore da Marcello Di Lisa e si è in breve tempo affermato come una delle formazioni di maggiore interesse nel campo della musica antica. L’ensemble, che vanta un virtuoso come Federico Gugliemo come Konzertmeister, è ad oggi in Italia una delle realtà musicali più attente al repertorio antico e barocco, apprezzato a livello internazionale dal pubblico e dalla critica del settore.

Concerto de’ Cavalieri ha realizzato numerosi lavori discografici per Sony che hanno ottenuto premi e riconoscimenti, ed è attualmente impegnato in un progetto discografico pluriennale sull’opera italiana del Settecento (The Baroque Project), giunto al suo quinto volume. Marcello Di Lisa, clavicembalista e direttore, è il fondatore del Concerto de’ Cavalieri.

Dopo il dottorato di ricerca in Filologia e Letterature greca e latina presso l’Università di Pisa e gli studi di composizione, si è dedicato all’attività concertistica ed è invitato in alcune delle principali istituzioni internazionali, tra cui Musikverein di Vienna, Concertgebouw di Amsterdam, Elbphilharmonie di Amburgo, Filarmonica di Essen, Filarmonica di Colonia e così via.

Programma

Farinelli

ARCANGELO CORELLI (1653 – 1713)

Concerto grosso in re maggiore op. 6 n. 4

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685 – 1759)

Overture da Rinaldo

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

Cara sposa, aria da Rinaldo

ANTONIO VIVALDI (1678 – 1741)

Concerto per archi in re maggiore RV 121

JOHANN ADOLF HASSE (1699 – 1783)

Son qual misera colomba, aria da Cleofide

NICOLA PORPORA (1686 – 1768)

Alto Giove, aria da Polifemo

ANTONIO VIVALDI

Concerto in la maggiore per 2 violini e archi RV 519, da L’estro armonico, op. 3 n. 5

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

Lascia ch’io pianga, aria da Rinaldo

RICCARDO BROSCHI / JOHANN ADOLF HASSE

Son qual nave, aria da Artaserse

Concerto de’ Cavalieri

violini Federico Guglielmo, Antonio De Secondi, Alessia Pazzaglia,

Katarzyna Solecka, Giancarlo Ceccacci, Gabriele Politi

viola Ettore Belli

violoncello Valeria Brunelli; fagotto Maria De Martini

contrabbasso Luca Cola

clavicembalo Salvatore Carchiolo