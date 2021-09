Associazione Scarlatti, ritorna la rassegna “Organi Storici della Campania”

Domenica 19 settembre 2021 alle ore 20.30 per la rassegna Organi Storici della Campania della Associazione Scarlatti, nella storica Basilica del Carmine Maggiore, il primo concerto della giovanissima organista Francesca Ajossa. Ingresso gratuito

Con grande piacere riprendono gli appuntamenti con la fortunata rassegna degli Organi Storici della Campania, una prestigiosa rassegna organizzata dall’Associazione Alessandro Scarlatti che da molti anni riscuote un grande successo e anima la vita musicale, e quindi culturale, della città partenopea.

Si inizia con la giovanissima, classe 1999, Francesca Ajossa che è già stata più volte protagonista di concerti per la rassegna della Associazione Alessandro Scarlatti, e che la segue da molto tempo con affetto e attenzione nello sviluppo di una prestigiosa e felice carriera internazionale.

Nel 2015 è stata ammessa tra i 25 partecipanti attivi alla “International Bach Academy for Organ” ad Amsterdam e nello stesso anno ha vinto il II Premio al Concorso “Premio Abbado”, inoltre figura tra gli otto organisti ammessi alla “Young talent class” della “Haarlem Organ Academy” nel 2016. Nel 2019 ha vinto il II premio alla “Ambitus International Organ Competition” ed è stata selezionata come vincitrice della “Grada van Beek-Donner Scholarship 2018-2019”.

Nel 2010 è entrata a far parte della classe di Organo e Composizione Organistica del M° Angelo Castaldo al Conservatorio di Cagliari, dove ha conseguito il Diploma di Vecchio Ordinamento nel Luglio 2018. “Voci di Donne”, il suo ultimo lavoro discografico dedicato alla musica per organo delle compositrici italiane nel XX e XXI secolo, è stato pubblicato nel 2019 da “Stradivarius”.

Dal 2020, dopo aver conseguito il Master in Organo all’Università “Codarts” di Rotterdam sotto la guida del Maestro Ben van Oosten, Francesca è “Organ Scholar” presso la chiesa di St. Peter und Paul a Ratingen (Germania), oltre a continuare gli studi di Psicologia Musicale presso l’Università di York.

La prestigiosa e celebre Basilica del Carmine Maggiore, amatissima dai napoletani, è stata dotata di un prestigioso organo fin dal 1483, e illustri musicisti come Porpora e Durante ne sono stati maestri di cappella. Distrutto da un fulmine nel 1767 e nuovamente nel 1943 dalla esplosione della nave “Angelina Costa ” nel porto di Napoli, il prezioso e raffinato strumento è stato più volte ricostruito ed è attualmente uno dei più imponenti della città.

La rassegna Organi Storici della Campania, dopo aver negli ultimi anni privilegiato sedi in diverse province della nostra regione, torna a tenersi interamente nella città di Napoli, anche a causa dei ben noti problemi logistici. Seguiranno quindi tre appuntamenti nei mesi di settembre e ottobre: Sabato 25 settembre alle ore 20.00 nella Chiesa di Sant’Orsola a Chiaia con l’organista Maria Teresa Roncone; Domenica 3 ottobre alle ore 19.30 nella Basilica dell’Incoronata a Capodimonte con Angelo Castaldo, che ha curato tutta la rassegna; ed infine Sabato 9 ottobre alle ore 19.30 Angelo Trancone suonerà nella Basilica di San Giovanni Maggiore sull’ organo Giovanni Galasso del 1890 appena restaurato.

Nato nel 2001 e dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del vasto patrimonio organario della nostra Regione, il ciclo ha realizzato più di 100 concerti e oltre a passare in rassegna gli organi di Napoli ha spaziato in tutta la Campania in prestigiose sedi quali il Santuario di San Rocco a Lioni, la Chiesa di Santa Maria della Speranza a Battipaglia, la Chiesa di Sant’Antonio al Seggio di Aversa, il Santuario di Sant’Antonio di Afragola , la cinquecentesca Collegiata di San Michele a Solofra.

Il concerto è gratuito

Accesso consentito con GREEN PASS fino ad esaurimento della capienza consentita

Infoline

Associazione Alessandro scarlatti – 081 406011

www.associazionescarlatti.it

Programma

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Fantasia e Fuga in Sol minore, BWV 542

César Franck (1822-1890)

Prière, op. 20

Jehan Alain (1911-1940)

Le Jardin suspendu, JA 71

Litanies, JA 119

Maurice Duruflé (1902-1986)

Prélude et Fugue sur le nom d’Alain, op.7