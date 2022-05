Associazione Scarlatti, in concerto Riccardo Zamuner ed Emanuele Delucchi

Il prossimo concerto dell’Associazione Alessandro Scarlatti, “tra Alberto Curci e Emilia Gubitosi una serata dedicata alla Napoli che fu” vedrà protagonisti al Teatro Sannazaro il giovane violinista Riccardo Zamuner in duo con il pianista Emanuele Delucchi

Ritorna il consueto appuntamento, giovedì 5 maggio 2022 alle ore 20.30 al Teatro Sannazaro, con i concerti dell’Associazione Alessandro Scarlatti che ospita il giovane violinista Riccardo Zamuner in duo con il pianista Emanuele Delucchi con una serata-concerto intitolato “Serata Alberto Curci”.

In programma sonate di Franck e Brahms, un Notturno di Szymanowski e un brano di Emilia Gubitosi, la compositrice e fondatrice della Associazione Alessandro Scarlatti che è anche trisavola di Zamuner.

Questo particolare concerto inaugurerà una serie di attività che l’Associazione Alessandro Scarlatti dedicherà, nel corso dei prossimi anni, alla straordinaria figura di violinista e didatta di Alberto Curci. Nato a Napoli nel 1886, in un ambiente culturale che ne favorì il naturale talento artistico, fu avviato prestissimo allo studio della musica diplomandosi in violino a soli 18 anni presso il Conservatorio San Pietro a Majella.

Dedicatosi a una brillante carriera concertistica parallelamente all’attività di compositore e di insegnante, diede avvio anche alla celebre casa editrice musicale Fratelli Curci. Il suo temperamento instancabile lo indusse all’età di 80 anni a dar vita alla “Fondazione Curci”, con l’intento di stimolare e premiare l’attività artistica musicale di giovani studenti dei conservatori mediante l’assegnazione di borse di studio.

L’attività della Fondazione, proseguita anche dopo la sua morte nel 1973, riscosse riconoscimenti sul piano internazionale e il Concorso violinistico omonimo fu incluso nella Fédération des Concours internationaux de musique di Ginevra. Nel 2019, in occasione del Centenario dell’Associazione Alessandro Scarlatti, la Fondazione Curci ha deciso di sciogliersi e fondersi con l’Associazione Alessandro Scarlatti, che ne raccoglie l’eredità portandone avanti gli ideali e la mission.

E non si poteva fare meglio, visto l’impegno costante e prezioso che questa associazione centenaria onora così bene, contribuendo allo sviluppo e alla diffusione della grande musica nonostante le enormi difficoltà che ha sempre superato brillantemente. Il giovane violinista napoletano Riccardo Zamuner appare come una giusta scelta per celebrare Alberto Curci. “Ancora prima di nascere ascoltavo musica nel pancione di mia madre, – racconta Zamuner – perché entrambi i miei genitori sono pianisti e quindi la musica è stata da sempre elemento indispensabile della mia vita.”

Strettamente legato alla vita musicale napoletana, frequenta la prestigiosa Accademia di Alto Perfezionamento Stauffer di Cremona nella classe del M° Salvatore Accardo. Nato a Napoli nel 1997, ha iniziato lo studio del violino a 7 anni, si è diplomato al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale e nel medesimo Conservatorio ha frequentato anche il Biennio di specializzazione laureandosi con 110, lode e menzione speciale.

Svolge intensa attività concertistica in duo violino e pianoforte e da solista con orchestra per importanti istituzioni concertistiche.Ha effettuato tournèe in Spagna, Germania, Romania, Kazakistan, Svizzera ottenendo grande successo di pubblico e di critica. Nella primavera 2021 ha inciso il suo primo CD in duo con il pianista Emanuele Delucchi per il CIDIM e SUONARE RECORDS, uscito in allegato alla rivista SUONARE NEWS di aprile 2021. E’ ideatore e primo violino della camerata “I Virtuosi di Sansevero” che ha debuttato in occasione del concerto di Natale 2017 a Cappella Sansevero. Suona un violino Marino Capicchioni del 1956.

Nato in Liguria nel 1987, Emanuele Delucchi vive e lavora a Milano. Si è formato con Canzio Bucciarelli a Genova, Riccardo Risaliti a Imola e Davide Cabassi a Bolzano, diplomandosi in pianoforte e composizione. In qualità di solista, con orchestra e in formazioni cameristiche, suona in Italia e all’estero, oltre a comporre e insegnare. La sua registrazione integrale degli Studi sopra gli Studi di Chopin di Leopold Godowsky è stata accolta con entusiasmo dalla critica specializzata (Disco del Mese per «Classic Voice», «Gramophone», «Piano news»).

È il primo italiano ad aver eseguito il Concerto per piano solo di Alkan (Lecce, 2009) e sua è la prima esecuzione in tempi moderni dell’op. 856 di Czerny (Milano, 2017). Dal 2015 insegna pianoforte e storia della musica presso la Scuola di Musica Cluster di Milano e nel febbraio 2020 a Padova gli viene conferito il Premio “Arrigo Boito”, per la sua attività artistica. Le sue composizioni sono edite dalla Map di Milano e dalla Da Vinci Publishing di Osaka.

