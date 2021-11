Associazione Scarlatti, in concerto “Quattro Sassofonisti Stellari”

Torna, Giovedì 18 novembre 2021, al Teatro delle Palme un nuovo appuntamento con i concerti della Associazione Scarlatti: per la prima volta a Napoli si esibirà il Signum Saxophone Quartet, quattro eccellenti sassofonisti.

Ancora un appuntamento prestigioso in programma Giovedì 18 novembre alle ore 20.30 al Teatro delle Palme quando, per la Stagione Concertistica della Associazione Scarlatti, saliranno sul palcoscenico il Signum Saxophone Quartet che proporrà un interessantissimo e variegato programma che spazia da Bernstein a Dvorak; per la prima volta a Napoli il Signum Saxophone Quartet, è uno straordinario quartetto di sassofoni che proviene dalla Germania ed esegue i programmi completamente a memoria per sentirsi più libero di creare eventuali coreografie con la gestualità del corpo e permettere al pubblico di scoprire un modo diverso di pensare ed ascoltare la musica proposta.

I quattro musicisti Blaž Kemperle, Hayrapet Arakelyan, Alan Lužar e Guerino Bellarosa si sono incontrati a Colonia nel 2006 dove hanno fondato il Signum Saxophone Quartet, studiando a Vienna, Colonia e Amsterdam.

La duttilità e la curiosità artistica del quartetto si esprimono nell’ampio repertorio che spazia dal Barocco al contemporaneo e include molte opere commissionate, oltre a nuove trascrizioni dal repertorio cameristico e sinfonico. Dedicandosi con passione all’educazione dei giovani, il Signum è fautore del progetto formativo “Rhapsody in school” pensato per il pubblico di domani.

Dopo aver vinto numerosi premi internazionali (tra cui Lugano e Berlino), Signum è stato invitato nelle maggiori sale e nei principali festival in tutto il mondo. Sempre alla ricerca di nuove sfide, ha lavorato con Folkert Uhde (Radialsystem Berlin) in un progetto sull’Arte della Fuga di Bach, ha collaborato con Mario Brunello, con i pianisti Chilly Gonzales e Michail Lifits, con il bandoneonista Levichis Martynas e Julien Quentin.

Ha presentato il Concerto per quartetto di sassofoni e orchestra Rhythm of the Americas di Bob Mintzer e proporrà per la prima volta il Concerto di Philip Glass a Genova e Vilnius. La freschezza musicale unita all’altissimo livello di questo giovane ensemble è documentata sin dal disco di esordio con opere di Grieg, Ravel, Bartók e Šostakovič, come nel secondo disco Balkanication.

Il concerto è realizzato in collaborazione con il Goethe Institut di Napoli

L’appuntamento è fissato anche per la mattinata, alle ore 11, con la ripresa della fortunata rassegna Parliamo di Musica per le Scuole: si tratta di un ciclo di incontri fra artisti e studenti interrotti, purtroppo, negli ultimi due anni per le misure restrittive dovute alla tristemente nota pandemia.

Informazioni

Biglietti: platea € 25; galleria € 20; ridotto giovani under 25 anni €12

Biglietti in vendita online presso il circuito Ticketonline.

Per informazioni: www.associazionescarlatti.it; info@associazionescarlatti.it

Infoline 081 406011

Programma

SIGNUM SAXOPHONE QUARTET

Blaž Kemperle, sax soprano

Hayrapet Arakelyan, sax contralto

Alan Lužar, sax tenore

Guerino Bellarosa, sax baritono

JEAN SIBELIUS (1865-1957)

Andante Festivo

Trascrizione Signum Saxophone Quartet

ANTONIN DVOŘÁK (1841-1904)

Quartetto in fa maggiore op. 96 “Americano”

Trascrizione Signum Saxophone Quartet

BÉLA BARTÓK (1881-1945):

Danze popolari romene

Bot tánc / Jocul cu bâtă (Danza col bastone)

Brâul (Danza alla fascia)

Topogó / Pe loc (Danza sul posto)

Bucsumí tánc / Buciumeana (Danza del corno)

Román polka / Poarga Românească (Polka romena)

Aprózó / Mărunțel (Danza veloce)

Trascrizione Signum Saxophone Quartet

***

GEORGE GERSHWIN (1898-1937):

Tre Preludi

Trascrizione Signum Saxophone Quartet

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990):

Symphonic Dances from West Side Story

Trascrizione Sylvain Dedenon