Associazione Scarlatti: in concerto la violoncellista Erica Piccotti

Giovedì 11 novembre 2021 al Teatro Delle Palme, ci sarà il terzo appuntamento della “mezza” Stagione dell’Associazione Alessandro Scarlatti con un ricco programma: da Martucci a Schumann, passando per Beethoven.

Riprende il consueto appuntamento del Giovedì, con i concerti dell’Associazione Alessandro Scarlatti che l’11 novembre, alle ore 20.30 e sempre al Teatro Delle Palme, per la Stagione Concertistica 2021, ospiterà l’Orchestra Filarmonica di Benevento, che negli ultimi anni si è affermata come una delle realtà musicali più interessanti del panorama musicale italiano.

L’Orchestra, è guidata da un direttivo giovanissimo, infatti vanta Beatrice Rana come Direttore Artistico e Sir Antonio Pappano come Direttore Onorario dal 2017 grazie al rapporto pluriennale di reciproca stima ed affetto instauratosi. L’orchestra ottiene il riconoscimento dal MIC quale complesso strumentale giovanile under 35 e gode altresì del supporto della Regione Campania dal 2018.

Dopo 6 anni dalla fondazione, il testimone della direzione artistica, della cui carica avevano retto le sorti dapprima il Maestro Francesco Ivan Ciampa e, per un anno, il Direttivo della compagine, passa alla pianista Beatrice Rana come già precedentemente accennato, raccogliendo ormai da tempo consensi sempre lusinghieri e grandi successi di pubblico e critica.

L’incontro con il celebre direttore Pappano avviene nel 2015 in occasione di un concerto tenuto a Castelfranco in Miscano – il paese della provincia di Benevento che ha dato i natali ai genitori del Maestro – in ricordo del defunto padre Pasquale Pappano: un evento a cui ha partecipato pubblico da ogni parte di Italia e del mondo e fu proprio da questo significativo evento che Sir Antonio Pappano decise di investire nella giovane orchestra, decidendo di dirigerla una volta all’anno: l’ultimo concerto risale allo scorso 8 agosto.

Il concerto di giovedì prossimo 11 novembre vedrà sul podio il giovane direttore Alessandro Cadario – attualmente direttore stabile dell’Orchestra dei Pomeriggi Musicali e vincitore del premio “Peter Maag” nel 2012, ha definitivamente attirato l’attenzione degli addetti ai lavori nel 2014, in occasione del suo debutto alla Società del Quartetto di Milano – in un programma che comprende la Quarta Sinfonia di Beethoven e il celebre e malinconico Notturno di Martucci, inoltre si esibirà anche la giovanissima violoncellista Erica Piccotti, impegnata nel Concerto in la minore op. 129 di Schumann.

Appena ventenne, e diplomata da soli sei anni, la Piccotti ha già alle spalle un debutto discografico per l’etichetta Warner Classics, un diploma in violoncello a soli 14 anni con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, un debutto concertistico a 13 anni in diretta Rai da Montecitorio con Mario Brunello per l’Accademia di S. Cecilia di Roma e il conferimento dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano “per gli eccezionali risultati in campo musicale in giovane età”.

Basterebbe solo questo per essere presenti a tale concerto che si annuncia decisamente unico ed emozionante, ma c’è dell’altro, infatti ha anche ricevuto borse di studio dalla De Sono Associazione per la Musica, dalla Foundation Boubo-Music, dalla Filarmonica della Scala di Milano e dal 2017 è sostenuta dall’Associazione Culturale Musica con le Ali.

Ha condiviso il palcoscenico con artisti quali Salvatore Accardo, Mario Brunello, Bruno Canino, Augustin Dumay, Gidon Kremer, Andrea Lucchesini, Massimo Quarta, Sir András Schiff, Christian Tetzlaff e tanti altri ancora. Attualmente studia con Frans Helmerson presso la Kronberg Academy dove, dopo aver conseguito il Master of Music, frequenta il programma “Professional Studies”.

Ha iniziato gli studi con Francesco Storino per poi proseguirli con Antonio Meneses presso l’Hochschule der Kunste di Berna, l’Accademia Walter Stauffer di Cremona e l’Accademia Chigiana di Siena.

Programma

Giovedì 11 novembre 2021 – Teatro delle Palme – ore 20.30

ERICA PICCOTTI, violoncello

ORCHESTRA FILARMONICA DI BENEVENTO

ALESSANDRO CADARIO, direttore

GIUSEPPE MARTUCCI (1856-1909)

Notturno per orchestra op. 70 n. 1

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

Concerto per violoncello e orchestra in la minore op. 129

Erica Piccotti, violoncello solista

* * *

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60

Biglietti: platea € 25; galleria € 20; ridotto giovani under 25 anni €12

Biglietti in vendita online presso il circuito Ticketonline.

Per informazioni: www.associazionescarlatti.it; info@associazionescarlatti.it

Infoline . 081 406011