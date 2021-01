Associazione Scarlatti: appuntamenti in streaming di sabato 30 e domenica 31

Sabato 30 e domenica 31 gennaio 2021, le date dei due prossimi appuntamenti con l’Associazione Scarlatti, che prosegue con l’esecuzione integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Beethoven.

Si inizia dunque Sabato 30 gennaio 2021 alle ore 18 in première, con ben 3 repliche in diversi orari ( Sabato 30 gennaio alle ore 21 e Domenica 31 gennaio alle ore 16 e alle ore 21) sulla piattaforma www.iltetroinrete.it che giunge all’ultima tappa del viaggio attraverso l’universo cameristico beethoveniano; sto parlando naturalmente delle Sonate per violino e pianoforte nella interpretazione del violinista Ilya Gringolts e del pianista Peter Laul.

Il primo, molto richiesto come solista, si dedica sia al grande repertorio orchestrale sia ad opere contemporanee e poco frequentate. Ha tenuto le prime esecuzioni assolute di opere di Peter Maxwell Davies, Augusta Read Thomas, Christophe Bertrand e Michael Jarrell, e nella scorsa stagione ha aggiunto anche il nuovo lavoro di Bernhard Lang.

È inoltre molto interessato alla prassi esecutiva storica e collabora per questo con rinomati ensemble quali la Finnish Baroque Orchestra, Arcangelo od Oxford Philharmonia.

Il secondo artista è nato in una famiglia di musicisti a San Pietroburgo, in Russia e ha ricevuto la sua educazione musicale al Conservatorio della città, dove ha studiato con il prof. Alexander Sandler. Ha vinto il terzo premio e il premio speciale per la ‘migliore interpretazione di Bach’ al Concorso internazionale di pianoforte di Brema nel 1995; in seguito, nel 1997, ha vinto il primo premio e il premio speciale, questa volta per la “migliore performance di una Sonata di Schubert”.

Nel programma del concerto in streaming si potranno ascoltare le Sonate in re maggiore op. 12 n.1, in la minore op. 23 (di raro ascolto) e in sol maggiore op. 30 n.3. Anche questo appuntamento verrà introdotto dalla preziosa ed autorevole guida all’ascolto di Stefano Valanzuolo.

Giunta con la conclusione di questa integrale ad un ideale giro di boa della sua prima stagione in streaming, la nostra Associazione desidera fare un punto della situazione su questo argomento di grande attualità. Ecco una dichiarazione del Direttore Artistico della Associazione Alessandro Scarlatti, M° Tommaso Rossi.

“L’Associazione Alessandro Scarlatti ha aderito all’appello del presidente di AGIS Carlo Fontana e di AIAM, associazione italiana attività musicali, per chiedere al Governo di immaginare una strategia alla riapertura di teatri e sale da concerto. Speriamo che questa strategia arrivi al più presto anche perché i luoghi di spettacolo sono sicuri, e tutti gli operatori hanno dimostrato di essere in grado di applicare con scrupolo le norme di sicurezza.

A fronte di questo però proseguiamo con l’attività in streaming, su cui abbiamo investito notevoli riflessioni e anche notevoli risorse. Un po’ spiace riflettere sul fatto che, ad oggi, sembrerebbe che il MIBAC non riconosca queste attività se non parzialmente; eppure in questo ultimo anno lo streaming, fatta eccezione per la pausa estiva, è stato l’unico strumento per mantenere un contatto con il pubblico, per tutelare il lavoro di artisti e tecnici, oltre a essere un investimento tecnologico e artistico di grande valore innovativo, perché necessita di una elaborazione progettuale e di una capacità realizzava, che ha un notevole impatto a livello economico.

Certamente lo streaming va fatto con qualità, con la cura per le immagini e per la regia ma anche con una forte attenzione alla resa sonora. Per questo c’è bisogno di risorse. La speranza quindi è che, se non il MIBAC, lo Stato, magari attraverso il Recovery Fund, cominci a immaginare strategie per la digitalizzazione e la innovazione del mondo dello spettacolo dal vivo. Basterebbe citare la famosa piattaforma digitale dei Berliner Philarmoniker, che esiste dal 2008, per capire quanto concerto live e innovazione tecnologica possano coesistere.

Tra l’altro l’utilizzo della ripresa audio-video e in generale l’investimento tecnologico può essere un importante strumento per raggiungere nuovo pubblico e costruire prodotti di divulgazione culturale, una strada che l’Associazione Scarlatti ha perseguito già a partire dalla mostra multimediale sui 100 anni dell’Associazione.”

Scarlatti Live Streaming è la stagione in streaming della Associazione Alessandro Scarlatti, che propone 7 concerti registrati live e trasmessi in differita attraverso la piattaforma www.ilteatroinrete.it, arricchiti da una breve guida all’ascolto per ciascun concerto, con sottotitoli in inglese con l’intenzione di raggiungere anche un pubblico internazionale. Gli appuntamenti hanno cadenza settimanale, in orario pomeridiano di giorni festivi e ogni concerto avrà un biglietto del costo di 3 €.

Il Prossimo appuntamento con i concerti dell’Associazione Alessandro Scarlatti sono fissati per sabato 6 febbraio e domenica 7 febbraio 2021 con il recital del pianista Federico Colli.

Programma

Ciclo Integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven –quarto concerto

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sonata in re maggiore op. 12 n. 1

Sonata in la minore op. 23

Sonata in sol maggiore op. 30 n. 3