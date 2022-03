Asl Napoli 2: parte la somministrazione del vaccino anti Covid 19 di Novavax

Asl Napoli 2 Nord: da oggi, martedì 1 marzo, è partita la somministrazione del vaccino di Novavax (destinato agli over 18 per il ciclo primario di vaccinazione).

A partire da oggi, martedì 1 marzo, è partita la somministrazione del vaccino di Novavax, il primo vaccino anti Covid 19 base di proteine autorizzato in UE.

Potranno vaccinarsi con il Nuovaxovid solo gli over 18 che non hanno ancora scelto di ricevere alcuna somministrazione. Come per le altre tipologie di vaccino, è prevista la seconda dose a distanza l’una dall’altra di 21 giorni.

La somministrazione avverrà con la modalità Open Day, senza bisogno di prenotazione, presso i seguenti centri vaccinali:

Monterusciello-Pozzuoli – Pala Trincone : tutti i giorni dalle 13 alle 19;

: tutti i giorni dalle 13 alle 19; Bacoli – Ostrichina : sabato dalle 9 alle 13;

: sabato dalle 9 alle 13; Forio di Ischia – Piazza Municipio : lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 13 alle 19;

: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 13 alle 19; Procida – Municipio : la domenica dalle 10 alle 13;

: la domenica dalle 10 alle 13; Mugnano – Palestra Liceo Segrè: tutti i giorni dalle 13 alle 19;

Afragola – Palazzo Lumo: tutti i giorni dalle 13 alle 19.