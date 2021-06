Asl Napoli 1 chiude la Piscina Scandone: Trapanese (presidente Fin Campania) pronto alle dimissioni

Piscina Scandone chiusa per lavori straordinari di manutenzione: Paolo Trapanese (presidente del comitato campano di Federnuoto) è pronto alle dimissioni in segno di protesta.

Grande tribolazione a Napoli per la chiusura della piscina Scandone, disposta dalla Asl Napoli 1 Centro per lavori straordinari di manutenzione.

Come riporta “Il Mattino”, tale provvedimento ha provocato l’indignazione delle società napoletane di nuoto, i cui atleti si stavano preparando per i campionati italiani di nuoto e di salvamento, oltre che gli spareggi promozione e salvezza A2, B e C maschile e femminile e i campionati giovanili U16 e U14 di pallanuoto. Addirittura, Paolo Trapanese (presidente del comitato campano della Federnuoto) potrebbe rassegnare le dimissioni in segno di protesta.

Sul tavolo c’è anche la questione della ISL, il torneo internazionale di nuoto che si disputerà da fine agosto a fine settembre alla Scandone, con gli spazi acqua che sarebbero preclusi alle società napoletane.