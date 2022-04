Arzano, raccolta fondi per i volontari del centro per la lotta alla distrofia muscolare

Marina ha 45 anni ed è affetta da una neuropatia progressiva (Charcot Marie Tooth). Ha avviato una raccolta su GoFundMe, in collaborazione con la UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Giovanni Nigro di Arzano di Napoli, guidata da Salvatore Leonardo e dai tanti volontari che, giornalmente, si impegnano affinché i tantissimi ragazzi che ne fanno parte possano stare assieme e condividere le loro giornate.

“Purtroppo – scrive – le elevate spese da sostenere per il mantenimento della sede, in aggiunta all’eccessivo costo del carburante, rendono difficoltoso lo svolgimento quotidiano delle attività, con il rischio di privare i ragazzi della gioia di poter trascorrere delle ore all’insegna del divertimento”.

“Ciò che vi chiediamo – specifica – è un piccolo contributo affinché questi ragazzi non vengano privati del sorriso”.

“Inoltre – aggiunge – il ricavato servirà a Salvatore anche per accompagnare in ricovero presso il Centro Clinico Nemo di Napoli, struttura altamente specializzata nella presa in carico delle patologie neuromuscolari e neurodegenerative, con apposito pulmino, tantissime persone che in assenza di questo servizio non avrebbero possibilità di raggiungere il reparto e di effettuare i controlli di cui necessitano”.

COME DONARE

La raccolta è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/non- permettiamo-a-nessuno-di- spegnerci-i-motori