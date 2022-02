Arzano, occupazione abusiva di alloggi nella “167”: sei denunce

I denunciati ad Arzano sono 2 uomini già noti alle forze dell’ordine e 4 donne incensurate ed hanno tra 24 e i 38 anni.

Ad Arzano (Napoli) – nel popolare rione 167 – i militari della locale tenenza hanno denunciato a piede libero per occupazione abusiva ed invasione abusiva di edifici 6 persone. I controlli sono stati eseguiti in via Cristoforo Colombo.

I denunciati sono 2 uomini già noti alle forze dell’ordine e 4 donne incensurate ed hanno tra 24 e i 38 anni. Tra i 6, infatti, un 33enne già noto alle forze dell’ordine nonostante fosse residente in via Colombo ha deciso di occupare un altro appartamento poco distante.