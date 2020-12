Ariano Irpino, paura nella notte: incendio distrugge un deposito agricolo

Cronaca di Avellino: paura nella notte ad Ariano Irpino per il rogo che ha distrutto un deposito agricolo. Le fiamme sono state spente dopo quattro ore.

Grande paura nella notte ad Ariano Irpino a causa di un incendio che ha distrutto un deposito agricolo in contrada Brecceto.

L’allarme è scattato intorno all’una, quando i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti per spegnere le fiamme, coadiuvati dalle squadre del distaccamento di Grottaminarda e di Ariano Irpino.

Come riportato da “Il Mattino”, le fiamme hanno interessato sia la struttura che vari mezzi agricoli, Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono terminate dopo le cinque.

Ci sono volute dunque circa quattro ore per spegnere il rogo (che per fortuna non ha causato nessun ferito). Sul posto anche i carabinieri di Ariano Irpino: le cause dell’incendio sarebbero di natura accidentale.