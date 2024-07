Arena Flegrea: giovedì 18 luglio Ariete in concerto

Arena Flegrea. Ariete in concerto giovedì 18 luglio per la settima edizione del Noisy Naples Fest.

All’Arena Flegrea arriva Ariete. La giovane cantautrice romana torna a esibirsi a Napoli con il suo tour “La Notte d’Estate”, giovedì 18 luglio, nella sua unica tappa in Campania.

Dopo i live di Coez e Frah Quintale e Subsonica e 99 Posse, il terzo appuntamento della settima edizione del Noisy Naples Fest ospita una delle artiste più amate della nuova scena italiana.

Senza filtri e profonda come la notte, “La Notte d’Estate” per Ariete sarà un nuovo capitolo live in cui portare il suo repertorio più amato, come “L’Ultima Notte” (triplo disco di platino), “Pillole” (disco di platino) e “18 anni”, oltre ai nuovi brani contenuti nell’album “LA NOTTE” (Bomba Dischi), contribuendo a creare un concerto che mostra tutte le sfaccettature dell’artista matura che è oggi.

Con “La Notte D’Estate”, tour prodotto e organizzato da Vivo Concerti e Bomba Dischi, quest’estate Ariete incontrerà il suo pubblico e porterà la sua musica tra la gente: canzone dopo canzone, la cantautrice sa creare una dimensione live intima e profonda, in cui le persone condividono le proprie emozioni e accolgono quelle di Ariete, rispecchiandosi nelle storie raccontate nei suoi testi.

Dal vivo sarà possibile ascoltare anche “Ossa rotte” il nuovo singolo presentato a sorpresa sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma.

Si tratta di un pezzo dal carattere malinconico in cui racconta le emozioni e i pensieri che nascono dopo il distacco da una convivenza forzata.

Le sonorità di “Ossa rotte” sono influenzate dal rock alternativo anni ’90 di band iconiche come i My Bloody Valentine e i Pixies, fuse con la cifra stilistica indie/pop della cantautrice.

Arianna Del Giaccio, in arte ARIETE, inizia a suonare la chitarra all’età di 8 anni e il pianoforte pochi anni dopo, appassionandosi alla scrittura e componendo i primi pezzi.

Ad agosto del 2019 esce su youtube “Quel Bar” (il suo primo singolo) e un anno più tardi, a maggio 2020, esce per Bomba Dischi il suo ep d’esordio “Spazio”. Di fatto la prima somma di canzoni composte dalla cantautrice.

Pochi mesi dopo è la volta del singolo “Tatuaggi” in cui Arianna duetta con i suoi fratellini Psicologi: il brano in pochi mesi diventa disco di platino certificato Fimi/Gfk. A dicembre è la volta del suo secondo Ep di inediti “18 anni” anticipato dal brano acustico e struggente “Venerdi” che la consacrano tra le rivelazioni del nuovo pop italiano.

A maggio 2021 esce il singolo “L’ultima notte”, già certificato triplo disco di platino Fimi/Gfk, scritto da Ariete per la colonna sonora della serie Netflix “Summertime”.

Nell’autunno dello stesso anno pubblica “L”, disco d’oro, e “Club”, e a seguire il disco d’oro “Castelli di lenzuola”, brani che anticipano il primo album della cantautrice, “Specchio”, uscito il 25 febbraio 2022 e che totalizza 1 milione di streaming in sole 24 ore.

Il progetto discografico, certificato disco d’oro, ottiene il plauso della critica, tanto da essere inserito tra i finalisti dei migliori dischi d’esordio del PremioTenco 2022. Nel 2023 esordisce alla 73° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Mare di guai”, prodotto da Dardust e scritto in collaborazione con Calcutta, certificato disco di platino.

Nell’estate pubblica “Un’altra ora”, prodotto da Michelangelo, singolo che apre alla nuova fase musicale dell’artista. Il 22 settembre esce il suo secondo album, “La notte”, anticipato dal brano “Rumore”, a cui segue il primo tour nei palazzetti, che rende Ariete la più giovane artista donna italiana a esibirsi nei palasport.

La settima edizione del Noisy Naples Fest proseguirà con i live di Tony Effe il 28 luglio, Xavier Rudd il 9 agosto e Edoardo Bennato il 20 settembre.