“Arancia meccanica” Iris. I film in tv mercoledì 24 febbraio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata I film in tv mercoledì 24 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

- Advertisement -

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv mercoledì 24 febbraio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Un sacchetto di biglie – 21:25 Rai 1 Fuga da Pretoria – 21:20 Sky Cinema Arancia meccanica – 21:00 Iris Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: A Clockwork Orange

A Clockwork Orange Uscita: 1971

1971 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 136′

136′ Regista: Stanley Kubrick

Stanley Kubrick Cast: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Warren Clarke TRAMA Arancia meccanica (A Clockwork Orange) è un film del 1971 scritto, prodotto e diretto da Stanley Kubrick. Tratto dall’omonimo romanzo distopico scritto da Anthony Burgess nel 1962, prefigura, appoggiandosi a uno stile sociologico e politico, una società votata a un’esasperata violenza, soprattutto nei giovani, e a un condizionamento del pensiero sistematico. Nel 1998 l’American Film Institute l’ha inserito al quarantaseiesimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi, mentre dieci anni dopo, nella lista aggiornata, è sceso al settantesimo posto. Nel 1999, compare nella classifica BFI 100 stilata dal British Film Institute all’81º posto. Nel 2020 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. In cerca di emozioni forti, Alex, quotidianamente compie azioni criminali. Viene arrestato e sottoposto ad un trattamento che lo condiziona alla non violenza. Uscito di galera però, tutte le persone che hanno subito da lui violenze, gli si ritorcono contro… Red Sparrow – 21:20 Italia 1 Man in the Dark – 21:25 Rai 4 Steve Jobs – 21:15 Premium Cinema 2 Allacciate le cinture – 21:10 Rai Movie Le ultime ore della Terra – 21:15 Cielo La Terrazza sul Lago – 21:10 Paramount Channel