Appello di De Luca: “Obbligo terza dose per personale sanitario, scolastico e dipendenti pubblici”

Vaccino anti Covid 19: il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, fa un appello al Governo per l’introduzione dell’obbligo della terza dose per il personale sanitario, scolastico e per i dipendenti pubblici.

A margine della presentazione del programma per Procida capitale della cultura 2022, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, lancia un nuovo appello al Governo, affinché l’Esecutivo Draghi preveda l’obbligo della terza dose di vaccino anti Covid 19 per il personale sanitario, scolastico e per i dipendenti pubblici.

“Non capisco perché ancora oggi non è stata decisa la misura dell’obbligo della terza vaccinazione per il personale sanitario. È incredibile -tuona il numero uno di Palazzo Santa Lucia – Che cosa si sta aspettando? Dobbiamo fare lo stesso anche per il personale scolastico e per i dipendenti pubblici”.

De Luca si è detto anche favorevole al “super green pass, misura che, per quanto mi riguarda, si sta prendendo in ritardo”.