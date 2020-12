Anticipazioni Uomini e Donne: Sophie Codegoni perdona Matteo Ranieri

Anticipazioni Uomini e Donne trono classico: Sophie Codegoni perdona Matteo Ranieri, mentre Davide Donadei rincorre Beatrice Buonocore fuori lo studio.

Prima della sosta natalizia, giovedì 17 dicembre è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 ideato e diretto da Maria De Filippi. Protagonisti, ancora una volta, i tronisti Sophie Codegoni e Davide Donadei.

Secondo le anticipazioni dei canali social del programma, la protagonista del trono classico al femminile è uscita in esterna con i corteggiatori Giorgio Di Bonaventura e Antonio Borza.

In studio, Matteo Ranieri ha invece chiarito il motivo per cui le avrebbe risposto di no ad una eventuale scelta da parte di Sophie. Lei però lo ha perdonato e lo stesso corteggiatore le ha anche fatto una sorpresa. Per quanto riguarda le vicende sentimentali di Davide Donadei, quest’ultimo ha portato in esterna Chiara Debbi, facendo infuriare Beatrice Buonocore.

Quest’ultima abbandona lo studio, ma Davide, dopo un’iniziale critica ai suoi atteggiamenti “da bambina”, l’ha poi seguita per cercare un chiarimento.