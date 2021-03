Anticipazioni Uomini e Donne: Gero lascia il programma. Samantha sconvolta

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione dell’11 marzo. Samantha, che voleva iniziare una conoscenza, è sconvolta per la decisione di Gero di lasciare il programma.

Arrivano le ultime anticipazioni Uomini e Donne. Gero, con una mossa a sorpresa, decide di lasciare il programma, lasciando tutti senza parole, in particolare Samantha Curcio che aveva intenzione di conoscerlo meglio.

Intanto nel trono over è tornato Nicola Vivarelli, meglio conosciuto come Sirius, dopo l’assenza per lavoro. Gemma Galgani, intanto, ha ricontattato Maurizio nonostante sia convinta che era li solo per la visibilità.

Anticipazioni Uomini e Donne, la decisione di Gemma Galgani è fortemente criticata dagli opinionisti.

Gemma Galgani fa nuovamente parlare di se. Nell’ultima puntata ha infatti dichiarato di aver ricontattato il cavaliere Maurizio in un momento in cui si sentiva sola. La dama gli manda un messaggio e i due parlano due ore al telefono.

Questa decisione è stata fortemente criticata, soprattutto dopo che i due hanno dichiarato di volersi risentire. Gianni Sperti e Tina Cipollari in particolare non riescono a capire come possa dargli nuovamente fiducia.

In particolare gli opinionisti del programma ricordano alla dama torinese che aveva chiuso la loro conoscenza dopo che lei si era convinta che lui fosse interessato solo alla visibilità e non a lei come persona.

Si passa poi a Gero. Vorremmo dire a Samantha Curcio, ma la notizia è che il cavaliere dichiara di non riuscire a continuare a Uomini e Donne e per questo lascia il programma, tra lo sgomento generale.

In particolare la tronista rimane senza parole, visto come era andata la loro esterna. Lei, e in realtà tutto lo studio, credeva che ci si potesse costruire qualcosa insieme ma non sarà così.

Chiudiamo con il ritorno di Sirius, all’anagrafe Nicola Vivarelli. Il cavaliere aveva lasciato il programma per questioni lavorative ma ora è tornato e vuole ricominciare il suo percorso. Sirius dichiara di aver sentito Gemma, ma solo in amicizia.

