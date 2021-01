Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto Ferri è salvo. Leonardo ospitato da Serena

Marina ha puntato la pistola contro Roberto Ferri. L’ha colpito? Oppure ha sparato per spaventarlo? Nella puntata di domani sera di Un Posto al Sole scopriremo cos’è successo. Nel frattempo Marina dovrà decidere se partire per curare Fabrizio oppure rimanere a Napoli e continuare la sua battaglia per la gestione dei Cantieri Palladini.

Insomma le puntate di questa settimana di Un Posto al Sole ci sarà maggiore attenzione sul personaggio di Marina Giordano, come rivelano le anticipazioni della soap opera dal 4 all’8 gennaio. La donna, infatti, ha scoperto dal cellulare del compagno che dietro la truffa finanziaria di Men’kov c’era l’inganno di Roberto ed è andata su tutte le furie al punto da minacciare il Ferri con una pistola alla presenza di Filippo.

Marina è anche sconvolta per il gravissimo incidente in cui è rimasto ferito Fabrizio che ha perso il controllo della sua auto proprio quando Lara gli ha inviato la foto che ritrae Ferri insieme al magnate russo.

Nelle prossime puntate vedremo Marina che sarà sempre più in apprensione per le condizioni di Fabrizio e mediterà di lasciare Napoli per prendersi cura del suo compagno oppure restare a Napoli. Nel frattempo Roberto proverà a ristabilire il loro rapporto ormai compromesso.

Diego vuole realizzare un nuovo progetto imprenditoriale ma Raffaele non è convinto. Alex riceverà un’interessante proposta di lavoro che però potrebbe portarla in un’altra città e proverà ad avere un parere da Vittorio che, a sua volta, è in crisi dopo la brutta figura fatta con i suoi fan. Tuttavia, la presenza di Patrizio riuscirà a consentire alla coppia di parlarsi e chiarirsi.

Intanto, Jimmy e Bianca avranno un’utile lezione di vita dopo aver giocato con un boomerang, mentre Cerruti attenderà l’arrivo di Guido, ma ci sarà un imprevisto.

Più tardi, Leonardo si trasferirà a casa di Filippo e Serena che cercheranno di aiutarlo, mentre Marina e Fabrizio si prepareranno per la loro partenza inaspettata.