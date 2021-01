Anticipazioni Grey’s Anatomy 17: quali saranno i prossimi colpi di scena?

Grey’s Anatomy 17: Krista Vernoff (sceneggiatrice della popolarissima serie tv) anticipa gli sviluppi della trama.

Dopo che nel primo episodio di Grey’s Anatomy 17 (il medical drama più famoso del mondo) c’è stato il clamoroso ritorno dell’amatissimo personaggio interpretato da Patrick Dempsey, ovvero il chirurgo Derek Shepherd, non sono mancati altri colpi di scena.

Come riporta “Comingsoon.it”, nei nuovi episodi è presente la pandemia da Covid 19, con Meredith Grey (Ellen Pompeo) e Tom Koracick (Greg Germann) contagiati dal virus. Negli USA (come anche in Italia), la programmazione si è fermata all’episodio 5. Krista Vernoff (sceneggiatrice della serie) ha quindi dato qualche anticipazione sui prossimi episodi, che saranno molto intensi:

“Abbiamo iniziato a pensare a questa stagione già ad aprile scorso e ci eravamo ripromessi di essere più onesti, profondi e autentici possibile -ha dichiarato a Deadline-. Vogliamo ritrovare la speranza e la gioia, i lati positivi, l’umorismo e il romanticismo che caratterizzano da sempre la serie. Lo faremo ma sempre nei limiti che questo 2020 ci ha offerto”.