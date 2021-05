Anm, ecco la rete di ricarica per auto elettriche: a Bagnoli la prima stazione attiva

Anm inaugura la rete di ricarica per auto elettriche: Be Charge attiva a Bagnoli le prime sei colonnine. A Progetto completo saranno 180.

Dodici stazioni di ricarica attive da oggi a Bagnoli e a Via Argine, tre entro fine mese a Ponticelli, un kick off di una serie di 180 stazioni di ricarica in tutti i parcheggi Anm. Significa questo l’inaugurazione del primo hub pubblico di ricarica per auto elettriche realizzato a Napoli da Be Charge, l’azienda che ha avuto da Anm l’incarico di installare la rete. Da oggi chi ha un’auto elettrica potrà parcheggiarla a Bagnoli e metterla in carica, dando il segno che Anm vuole contribuire a dare alla mobilità della città di Napoli.

“Le stazioni di ricarica per le auto elettriche – spiega l’amministratore unico di Anm Nicola Pascale – sono uno dei segni del nostro sguardo sul futuro, per farlo diventare presente. In questi mesi ci siamo impegnati con determinazione a portare avanti il progetto che doterà a breve alla città 180 colonnine di ricarica, spingendo i napoletani a scegliere l’elettricità come carburante, eliminando il loro peso sulla qualità dell’aria della propria città. Le colonnine sono un pezzo importante di un percorso: negli ultimi due anni abbiamo introdotto 180 nuovi bus a bassissime emissioni, stiamo ultimando il collaudo dei nuovi treni per la linea 1 della Metro, stiamo per attivare il nuovo filobus verso la zona ospedaliera. Un lavoro che Anm sta portando avanti guardando gli obiettivi posti dall’Ue che nel Green Deal del 2020 che punta a raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050, partendo dalla riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030”. Il lavoro sulla rete di colonnine elettriche è stato eseguito da Be Charge che dopo Bagnoli e Ponticelli, nei prossimi mesi attiverà le altre stazioni di ricarica distribuite negli altri parcheggi gestiti da Anm, tra cui il Parcheggio Brin, quelli nella zona ospedaliera, e quelli al Centro Direzionale, anche in funzione dei tempi di allacciamento alla rete elettrica da parte del distributore di energia competente. I siti di installazione di Anm multi-colonnina e con soste mediamente lunghe si prestano a realizzare servizi evoluti come il Vehicle to Grid (V2G) che Be Charge conta di sperimentare nel prossimo futuro, anche in collaborazione con enti universitari.

“Il nostro piano di sviluppo – ha commentato Roberto Colicchio, Head of Business Development di Be Charge – è ambizioso: contiamo di installare circa 30.000 punti di ricarica sull’intero territorio nazionale nei prossimi 3-5 anni che erogheranno energia al 100% proveniente da fonti rinnovabili, per un investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro. Siamo già a buon punto con oltre 4.500 punti di ricarica installati e altrettanti già autorizzati. In particolare, per noi il Sud Italia è molto importante per consentire a chi acquista un veicolo elettrico o ai turisti stranieri di poter viaggiare in tutto il territorio nazionale. Il progetto che inauguriamo oggi qui a Napoli può fungere da esempio per altri splendidi luoghi non ancora pienamente infrastrutturati. Per poter raggiungere la necessaria capillarità della rete è richiesta la collaborazione delle amministrazioni comunali che gestiscono il territorio.

In tal senso, Anm si è rivelata molto lungimirante nelle sue scelte e speriamo che anche il Comune di Napoli possa pianificare a breve una rete di ricarica sul suolo comunale che vada a complementare quanto stiamo installando nei parcheggi in struttura gestiti da Anm. Noi siamo a disposizione per estendere la rete di ricaricare anche nei parcheggi su strada del Comune di Napoli e per replicare progetti simili anche in altri comuni della regione Campania e in tutto il Sud Italia con le amministrazioni che sapranno dimostrarsi proattive in questa delicata fase di cambiamento della mobilità. Il nostro ruolo industriale è proprio quello di investire risorse e capitali in una fase ancora iniziale del mercato ed affiancare le pubbliche amministrazioni che vogliono dotare i propri territori di una rete di ricarica per veicoli elettrici efficiente e innovativa”.

“Prosegue la svolta green – afferma Marco Gaudini, Assessore al trasporto pubblico e alla mobilità di Napoli – che abbiamo fortemente voluto nel settore della mobilità e dei Trasporti. Con l’installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici nei nostri parcheggi in struttura, infatti, offriamo un ulteriore servizio sostenibile nell’ottica di un sempre minore impatto ambientale per la nostra città. I servizi che presentiamo oggi si aggiungono alle numerose attività messe in campo dell’Amministrazione in tema di micromobilità elettrica già avviata e quelle in via di realizzazione come il bikesharing elettrico. Inoltre stiamo lavorando per prevedere punti di ricarica per i veicoli elettrici anche in città. L’obiettivo è di favorire sempre di più l’intermodalità ed un trasporto sostenibile a zero emissioni”.

La rete di ricarica Be Charge nei Parcheggi ANM

Napoli Bagnoli 6 12 Napoli Ponticelli 3 6 Napoli Policlinico 5 10 Napoli Pianura 5 10 Napoli Frullone 14 28 Napoli Dell’Erba 5 10 Napoli Colli Aminei 5 10 Napoli Centro direzionale T2 2 4 Napoli Centro direzionale T1 2 4 Napoli Centro direzionale P5 15 30 Napoli Centro direzionale L3 6 12 Napoli Centro direzionale L2 7 14 Napoli Centro direzionale L1 8 16 Napoli Centro direzionale G1 6 12 Napoli Parcheggio Brin 20 40

Come effettuare la ricarica

Per eseguire una ricarica alle stazioni di ricarica Be Charge è sufficiente installare e registrarsi sull’App «BeCharge» scaricabile gratuitamente dagli AppStore Google Play e Apple App Store. Attraverso l’App è inoltre possibile visualizzare la mappa di tutte le stazioni di ricarica Be Charge sul territorio, verificare la disponibilità in tempo reale e la tipologia di presa dei vari punti di ricarica, oltre che il prezzo in €/kWh erogato.

Il costo della ricarica verrà direttamente addebitato sulla carta di credito associata all’account dell’utente. Se il dispositivo è dotato di navigatore (Google Maps o Mappe di Apple) è inoltre possibile ottenere le istruzioni di guida per raggiungere le singole stazioni di ricarica. Una volta attivata la ricarica è possibile monitorarne l’avanzamento direttamente dall’App. Il call center è sempre disponibile 24/7 al numero 02-87119401.

A tutela dei propri clienti Be Charge raccomanda di seguire tutte le indicazioni e le prescrizioni previste da ISS in attività simili, sia prima di avviare una sessione di ricarica sia quando si è terminato il rifornimento, come ad esempio l’utilizzo di guanti monouso.