Angela Melillo saluta L’Isola dei Famosi col sorriso

Angela Melillo si era rimessa in gioco proprio a L’Isola dei Famosi e saluta ad una settimana dalla chiusura del programma di cui è stata tra le indiscusse protagoniste femminili.

- Advertisement -

Angela Melillo lascia le spiagge dell’Honduras sorridendo, grata per l’esperienza vissuta e ansiosa di tornare a casa da sua figlia Mia e dal suo amore Cesare che, nell’arco di tutto il suo percorso televisivo, ha preferito rispettare fino in fondo l’esperienza della compagna, restando in disparte e facendo il tifo da lontano. Hanno fatto lo stesso suo fratello Fausto e sua nipote Sveva Melillo, pluricampionessa di Muay Thai (una volta mondiale e due volte italiana) che, dalla zia, ha di certo ereditato la grande determinazione che hanno portato Angela fino alla fine del reality, vincendo una sfida dopo l’altra.

È stata eliminata ad un passo dalla finale e la sua corsa si è interrotta un attimo prima dell’atto conclusivo, ad una settimana dalla chiusura del programma di cui è stata tra le indiscusse protagoniste femminili. Una forza d’animo invidiabile per l’attrice e ballerina che, nel recente passato, ha calcato i palcoscenici televisivi più importanti d’Italia e che quest’anno, si è rimessa in gioco proprio a L’Isola dei Famosi, mostrando al pubblico tutta la caparbietà con cui aveva già trionfato nel reality La Talpa.

«Gli affetti sono importanti. Dopo aver perso i miei genitori è con loro che ho concentrato tutta me stessa ed il mio amore. Non ce la faccio più e, anche se qualcuno rimarrà deluso, voglio tornare a casa da loro», afferma Angela poco prima di lasciare anche Cayo Paloma, dove ha scelto di non andare al televoto con Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli. Mentre spiega il motivo per cui tornare in Italia, Angela si lascia andare ad una sincera commozione, non trattenendo le lacrime e lasciando comprendere al pubblico tutta quella trasparenza d’animo che spesso, non è stata colta fino in fondo. Più volte infatti, lo studio ha tacciato l’artista di non essersi “sporcata” ed esposta abbastanza. Una posizione che l’ha portata a “guadagnarsi” l’appellativo di “santa”, definizione forse fin troppo riduttiva e che non le mai ha reso giustizia.

Anche durante l’uscita però, per Angela non è mancata la sottile polemica di cui è stata protagonista sin dalle prime battute del programma. Dallo studio infatti, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, insieme alla stessa Ilary Blasi, non hanno mai risparmiato frecciatine per la ballerina, “colpevole” secondo loro, di non aver mai “giocato” abbastanza. A rispondere all’ennesima provocazione, ci ha pensato in primis lo staff di Angela, direttamente dai suoi social, citando proprio l’ultima frase che Zorzi le ha dedicato prima dell’eliminazione. Una risposta che forse è solo l’inizio di un chiarimento che la concorrente, avrà modo di approfondire al suo rientro dall’Honduras.

«”Santa fino alla fine”, hanno detto. No, non è questione di santità. A volte è solo questione di umanità. Portare rancore è un’azione che non porta a nulla. Questo viaggio si è compiuto e, dopo un’isola di fatica, torniamo all’isola felice, quella casa in cui condividiamo e viviamo amore senza chiedere nulla in cambio. Essendo solo e soltanto noi stessi. Siamo fieri di te Angela, portatrice sana di buoni sentimenti e di una capacità di ascolto che non appartiene a questo mondo ma, di certo, appartiene a te. Buon ritorno a casa» – si legge sulle pagine social di Melillo che, poco prima di abbandonare la Palapa, ha dichiarato sorridendo: «Per me arrivare fino qui è stato un successo personale… bisogna prenderla in modo sportivo e sono felice di questa esperienza di vita e di esserci stata», ha dichiarato Angela poco prima di uscire definitivamente.