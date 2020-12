Ancora un poker per il Calcio Napoli in campionato: 4-0 a Crotone

Calcio Napoli, sblocca Insigne nel primo tempo. Nella ripresa, dopo l’espulsione di Petriccione segnano Lozano, Demme e Petagna

Contro l’ultima in classifica, in trasferta, il Calcio Napoli cerca la vittoria e soprattutto la conferma nelle zone alte della classifica.

Tantissimi gli impegni e Gattuso, tenendo sempre presente l’assenza di Osimhen ed Hysaj cerca di alternare i protagonisti. Giovedì c’è la partita con la Real Sociedad che deciderà la qualificazione ai sedicesimi di Europa League.

Formazioni:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Benali, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

La cronaca:

Calcio Napoli ancora con la maglia “argentina” che tanto ha portato bene nella partita contro la Roma. Campo bagnato per le forti piogge.

Passano appena 40 secondi e Petagna cerca il tiro dal limite. Palla fuori di poco.

Ammonizione per Koulibaly al 5’.

Al 9’ da Petagana ad Insigne che però sbaglia il tiro a volo e calcia, defilato, centrale su Cordaz.

16’ : bella palla rasoterra di Lozano per Petagna che, per poco, non arriva sul pallone.

23’ da Insigne a Petagna che solo davanti a Cordaz gli tira il pallone addosso. Grande occasione per il Calcio Napoli.

27’: Simy ci prova di testa a ma la palla è alta sulla traversa.

Il Calcio Napoli non pressa alto e lascia la Crotone la manovra fino alla metà campo. La squadra di Gattuso cerca più folate in contropiede che su azione manovrata anche se è proprio su azioni manovrate che sono arrivati i maggiori pericoli per Cordaz.

Vantaggio del Calcio Napoli al 30’ con Insigne.

Azione di Zielinsky che serve Insigne. Solito movimento dell’attaccante che si accentra e calcia a giro sul palo più lontano. Imprendibile per Cordaz ma bellissimo gol dal capitano.

Stroppa sostituisce Benalj con Vulic al 35’.

Miracolo di Ospina prprio su Vulic al 36’. Tiro al volo del nuovo entrato ma il portiere del Calcio Napoli è molto reattivo. Il Crotone dimostra di essere in partita.

Primo tempo non semplice per il Calcio Napoli che trova un Crotone ben messo in campo e pronto ad aggredire a tutto campo. La squadra di Gattuso dimostra ancora qualche difficoltà ad uscire dal pressing ed a lanciare le punte.

La ripresa inizia con l’esplulsione di Petriccione al 49’ reo di un brutto intervento su Demme. Espulsione data col VAR. L’arbitro non aveva neanche ammonito il calciatore del Crotone.

Ora il Calcio Napoli cerca un maggiore controllo del pallone sfruttando la superiorità numerica.

Raddoppio del Calcio Napoli al 58’ con Lozano. 0-2

Lancio di Insigne sul secondo palo per Lozano che controlla e realizza il 2-0

61’ occasione per Zielinsky che calcia alto.

Primo cambio per il Calcio Napoli al 68’ esce Zielinsky per Mertens.

Terzo gol degli azzurri per Diego Demme: 0-3

Recupero di Bakajoko a centrocampo. Da Lozano a Mertens che serve Demme. Bel destro in diagonale sul secondo palo dal limite.

Escono Lozano Bakajoko e Insigne per Politano, Elmas e Lobotka al 77’. All’82’ esce anche Koulibaly per Maksimovic.

Quarto gol del Calcio Napoli con Petagna.

Assist di Mertens per Petagna che realizza sotto la traversa.

Partita in discesa per il Calcio Napoli dopo il primo gol di Insigne e dopo l’espulsione di Petriccione ad inizio ripresa.

Buona partita per Insigne, Demme e Lozano. Qualche sbavatura nella manovra soprattutto da parte dei difensori.

Ora, giovedì, c’è la fondamentale partita contro la Real Sociedad.