Ancora un arbitraggio scandaloso: il Calcio Napoli perde contro l’Inter

L’arbitro Massa protagonista: dopo aver dato il rigore che decide la partita all’Inter espelle Insigne per proteste. Poi non espelle Skriniar, già ammonito, per un fallo su Lozano. Infortunio per Mertens

A Milano contro l’Inter il Calcio Napoli cerca la consacrazione nel’alta classifica. Molti gli spunti prima della gara: i nerazzurri, fuori da ogni competizione europea, cercano nel campionato il riscatto; poi ci sono gli azzurri che nelle partite difficili hanno sempre dimostrato di saper soffrire pur subendo troppo l’avversario. Dopo il pareggio della Juventus in casa contro l’Atalanta, sia Inter che Calcio Napoli hanno la possibilità di prendere qualche punto di vantaggio.

Gattuso sceglie in mediana Bakajoko con Demme e rinuncia inizialmete a Fabian Ruiz. Quattro cambi rispetto all’undici iniziale schierato contro la Sampdoria.

Le formazioni

Napoli: (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro

La cronaca

Gli uomini di Gattuso cercano il possesso palla per poi cercare lanci veloci soprattutto per Lozano.

Il primo tiro è del Calcio Napoli al 7’ con Zielinsky ma la conclusione finisce di molto a lato.

Al 13’ infortunio per Mertens che cercando di crossare si procura una probabile distrorsione alla caviglia. In lacrime il belga.

Al 16’ per sostituire Mertens entra Petagna.

17’ errore di Koulibaly che serve un interista. Palla subito per Lautaro che chiude troppo il tiro e manda fuori da ottima posizione. Grande oppurtunità per l’Inter. La prima della partita.

Azione in velocità Di Lorenzo Lozano. La palla deviata da Gagliaridni finisce tra le mani di Handanovic.

Primo quarto con ritmo bassissimo da parte delle squadre in campo: la paura di commettere errori è più forte della voglia di provare ad offendere ed in effetti l’unica occasione è capitata per un errore in appoggio di Koulibaly.

Al 32’ lancio di Ospina per il veloce Lozano. Il messicano supera l’avversario in velocità e tenta il tiro che viene deviato. La palla finisce a Zilelinsky che, a volo, calcia fuori di poco.

Tiro cross di Insigne al 36’ che non trova nessuno pronto ad inserirsi.

Ci prova Gagliardini di testa su cross di Barella. Il tiro è un passaggio ad Ospina.

Al 40’ bella azione tra Insigne e Mario Rui. Lorenzo prova il tiro che viene deviato in angolo.

Un primo tempo, come già detto, che ha avuto un unico protagonista: il ritmo bassissimo.

Prima azione di una certa rilevanza nella ripresa al 53’ per il Calcio Napoli. Ripartenza su palla persa. Tira Insigne molto alto sulla traversa.

Anche la ripresa è sui ritmi lentissimi del primo tempo. Le squadre propongono lunghi palleggi a metà campo cercando di non sbagliare. Nessuna delle due rischia più di tanto. L’unico che cerca qualcosa è Lozano con la sua velocità.

L’arbitro che ha concesso tutto ne primo tempo, adesso non fa passare nulla. In meno di due minuti ammoniti Brozovic e Bakajoko al 58’.

Anche Brozovic è costretto a lasciare il campo al 66’. Al suo posto Sensi al rientro. Si scaldano anche Hakimi e Perisic: si ha l’impressione che Conte voglia rischiare qualcosa.

Grande occasione per il Calcio Napoli al 68’. Colpo di tacco fenomenale a due passi dalla porta di Insigne con Handanovic che compie un mezzo miracolo.

Rigore per l’Inter al 70’: Darmian anticipa Ospina che lo stende. Mentre si aspetta il VAR l’arbitro espelle Insigne per proteste.

Lukaku realizza al 72’ il rigore spiazzando Ospina. Vantaggio per i nerazzurri.

La partita gira improvvisamente a favore dell’Inter. Ora il Calcio Napoli è nervosissimo: viene ammonito anche Lozano.

Al 79’ miracolo di Handanovic su Politano.

Politano e Ruiz hanno sostituito dopo il gol Bakajoko e Zielinsky

Generosissimo il Calcio Napoli in dieci contro undici. Ci prova Di Lorenzo con palla alta al 83’.

Dentro Demme e Ghoulam per Mario Rui e Demme.

Ci prova ancora Politano all’85. Tiro deviato in angolo.

All’88 Massa non espelle Skriniar già ammonito per un fallo su Lozano.

Ancora Handanovic para su Di Lorenzo che poteva anche passare indietro al liberissimo Petagna.

Palo di Petagna al 92’. Da Di Lorenzo a Petagna che si gira e colpisce il palo!

Immeritata sconfitta per il Calcio Napoli a Milano contro l’Inter. Un episodio causato da un rimpallo regala un rigore ai nerazzurri. Show dell’arbitro Massa che espelle Insigne per proteste al momento del rigore e all’88’ non espelle Skriniar per un netto fallo su Lozano. Ancora un arbitraggio a dir poco imbarazzante contro gli azzurri.

Partita “esplosa” dopo il rigore grazie al Calcio Napoli che in inferiorità numerica non si da per vinto e crea almeno tre occasioni per pareggiare.

58% di possesso palla; triplo dei tiri verso la porta a favore del Calcio Napoli col doppio dei tiri in porta.

Tre miracoli di Handanovic, un palo. L’Inter vince per un rimpallo che causa il rigore. Partita davvero assurda condizionata da un arbitraggio pessimo… ancora una volta contro il calcio Napoli.