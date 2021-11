Anagrafe digitale, piccolo ritardo ad Avellino: sarà attiva entro inizio dicembre

Anagrafe digitale ad Avelino: il sindaco Gianluca Festa ha annunciato che la nuova modalità per scaricare online (e gratuitamente) 14 tipi di certificati sarà attiva entro inizio dicembre.

Da ieri, lunedì 15 novembre, è attiva in 7810 comuni italiani la Anagrafe digitale, ovvero il nuovo sistema per scaricare online (e gratuitamente) ben 14 certificati.

Tale piattaforma rappresenta un passo importante per la digitalizzazione dell’Italia, anche se 63 Comuni sono ancora in ritardo per l’attivazione.

Tra questi c’è anche Avellino, anche se entro meno di un mese tale problema sarà risolto, come sottolineato ieri sera in una diretta Facebook dal sindaco del capoluogo irpino, Gianluca Festa: “Abbiamo trovato una situazione disastrosa per quanto riguarda l’informatizzazione dell’Ente -sottolinea il primo cittadino avellinese – Addirittura avevamo software forniti da società non più esistenti. Abbiamo dovuto provvedere a questo intervento che ci ha consentito di digitalizzare il Comune. La gara, giustamente, ha necessitato della valutazione delle offerte. Abbiamo riscontrato 17mila errori presenti nell’anagrafe. Per fortuna li abbiamo quasi tutti corretti”.

Secondo Festa, “per i primi giorni di dicembre risolveremo tutti i problemi e avremo il passaggio definitivo. Il comune deve avere un solo sistema che gestisce tutte le operazioni. Inoltre sarà possibile anche richiedere i certificati presso edicole e tabacchi proprio per consentire lo snellimento delle procedure”.