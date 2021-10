Among Us: annunciata la versione PS4, PS5 e Xbox Game Pass

Among Us, il gioco che ha spopolato durante il primo lockdown approderà presto sulle console PS4, PS5 e Xbox Game Pass.

Arriva l’annuncio che in tanti fan aspettavano: il popolare gioco Among Us, esploso letteralmente durante il primo lockdown, sta per arrivare sulle console per l’home game, vale a dire PS4, PS5 e Xbox Game Pass.

Il gioco è stato pubblicato nel 2018 senza avere, per la verità, un grande riscontro di pubblico. Questo, almeno, fino a quando, durante il primo lockdown, sempre più streamer hanno iniziato a giocarci durante le loro live.

Il gioco non è molto complesso. Una serie di giocatori si riunisce in alcuni scenari predefiniti e devono compiere delle azioni standard, tra di loro però vi sono alcuni giocatori che impersonano degli impostori il cui obiettivo è uccidere i propri compagni.

Quando un giocatore viene trovato morto viene chiamata una riunione tra chi è ancora vivo e tramite votazione si espelle un giocatore, nella speranza che sia un impostore. Tutto qui. La popolarità del gioco è schizzata alle stelle portando enormi guadagni ai produttori.

Among Us è uscito praticamente su ogni piattaforma disponibile, ma ora finalmente arriverà anche su PS4, PS5 e Xbox One, Series X e S, a partire dal 14 Dicembre. La versione PlayStation includerà anche una skin esclusiva ispirata a Ratchet & Clank, e garantirà il cross-play con lobby online fino a 15 giocatori supportate.