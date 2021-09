Amministrative a Napoli, escluse liste di Maresca e Clemente

Doccia fredda per Catello Maresca e Alessandra Clemente, che vedono escluse loro liste durante la campagna elettorale per le amministrative a Napoli, in seguito alla valutazione della commissione prefettizia.

Duro colpo per Alessandra Clemente e Catello Maresca, che vedono escluse alcune delle loro liste durante la campagna elettorale per le prossime amministrative a Napoli, dopo la valutazione della Commissione prefettizia. A subire le perdite più pesanti è senza dubbio il magistrato in aspettativa, che vede venir meno sicuramente due civiche: “Maresca Sindaco” e “Catello Maresca”.

Ma rischia anche il “Partito animalista, movimento a quattro zampe”. A riportare la vicenda, un articolo del ‘Mattino’, che sottolinea anche come oggi si saprà anche il destino della civica che fa riferimento alla Lega “Prima Napoli-Lega”. Il comitato elettorale di Maresca ha gi annunciato l’intenzione di presentare ricorso.

Doccia fredda anche per Alessandra Clemente, che vede prossima all’esclusione una delle tre liste che la sostengono, ovvero “Alessandra Clemente sindaco”.

E’ a rischio anche la lista 3V, a sostegno del candidato sindaco Giovanni Moscarella, biologo famoso soprattutto per le sue posizioni contro il Green Pass.