Amici di Maria De Filippi: Raimondo Todaro e Alberto Urso nuovi insegnanti

Amici di Maria De Filippi: Grandi novità nel corpo docenti del talent show in onda su Canale 5: addio ad Arisa e Anna Pettinelli. La data di inizio è fissata per settembre.

Arrivano le prime anticipazioni della nuova stagione di Amici di Maria De Filippi, arrivata alla 21° edizione. Grandi novità e stravolgimenti aspettano i fan del talent show condotto dalla De Filippi, a partire dalla data d’inizio: eccezionalmente a settembre.

Il primo stravolgimento sarà nel corpo docenti. Arisa ha dato l’addio già da qualche tempo, mentre il settimanale Chi, annuncia che Maria starebbe pensando di sostituire anche l’altra professoressa, Anna Pettinelli.

Al loro posto si fanno nomi eccellenti: Raimondo Todaro, ballerino professionista di Ballando con le stelle, e il giovane tenore Alberto Urso. Arisa invece sarà sostituita da Lorella Cuccarini, che farà l’insegnante di canto.

Non solo gli insegnanti cambieranno. Pare, infatti, che Stefano De Martino abbia fatto sapere a Maria De Filippi la sua intenzione di non partecipare alla prossima edizione come giurato. Al suo posto la cantante Elodie Di Patrizi.