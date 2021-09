Amici di Maria De Filippi: Mirko e Kandy eliminati nell’ultima sfida

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni. Mirko e Kandy sono i due eliminati dell’ultima registrazione, con Dario prima battuto da Carola e poi vincente con Mirko.

Arrivano le ultime anticipazioni di Amici di Maria De Filippi. Quest’anno, come abbiamo visto la scorsa settimana, a tenere banco (è proprio il caso di dirlo) saranno le sfide continue a cui i ragazzi saranno sottoposti.

Il nuovo regolamento, infatti, prevede che tutti gli studenti debbano confermare la propria maglia e, quindi, il proprio posto nella scuola. Questo fa si che i professori abbiano più potere e tiene i ragazzi sempre sull’attenti.

Nelle sfide di questa settimana ci sono stati due eliminati: Kandy, il cantante che solo domenica scorsa aveva ottenuto il banco da parte di Anna Pettinelli, e Mirko, il ballerino a cui Alessandra Celentano aveva concesso una maglia sospesa.

Inizialmente Mirko non era in sfida: Christian, della squadra di Raimondo Todaro, avrebbe dovuto sfidare Dario, il ballerino scelto da Veronica Peparini. La Celentano però ha proposto che fosse Carola a sfidarlo, proposta accettata dai professori visto che si attende di sapere dalla redazione se sarà possibile aggiungere un posto per Christian.

La ragazza ha poi vinto la sfida. Anche Dario ha però mantenuto il suo posto sfidando poi proprio Mirko, che così abbandona il programma dopo appena una settimana. Nell’altra sfida avremo Gea, cantautrice e batterista, scelta da Anna Pettinelli, e Flaza della squadra di Lorella Cuccarini.

