Amici 21, anticipazioni: LDA canta una canzone del padre Gigi D’Alessio

Amici 21, anticipazioni. Nella puntata di domenica 31 ottobre Rudy Zerbi chiede a LDA di cantare una canzone del padre Gigi D’Alessio.

Arrivano le ultime anticipazioni della puntata di domenica 31 ottobre di Amici 21. LDA canterà una canzone del padre Gigi D’Alessio come richiesto da Rudy Zerbi. Il ragazzo ha scelto la canzone “L’amore che non c’è”.

Nasce una discussione con la Pettinelli che sostiene che il compito assegnato da Zerbi fosse sbagliato. Successivamente vediamo Mattia alle prese con i tre brani assegnatigli dalla Cuccarini.

Lorella ha deciso di affiancargli Spillo per l’esibizione così da imparare e esprimersi sul palco. Alex svolge il compito molto bene, cosa che gli è riconosciuta sia da Lorella che da Zerbi, che in precedenza lo aveva preso in giro con un video.

Capitolo sfide. Raimondo Todaro chiede alle altre professoresse di mettere Mattia in sfida per spronarlo ad affrontare al meglio gli imprevisti. Le professoresse accettano e quindi il ragazzo si sfida con Eleonora e vince.

Veronica non è soddisfatta del rendimento di Christian, dice che non riesce a capirlo, per le non è carne ne pesce. Il ragazzo però, giudicato da Garrison, vince la sua sfida. Inizia la gara canto tra i cantanti giudicata da Nek, super ospite della puntata.

Alla fine delle esibizioni dei ragazzi, che hanno preparato delle cover di canzoni d’amore, la classifica è stata la seguente: Rea, Luigi, Alex, Albe, Tommaso, LDA, Simone, Nicol, Alessandra. Quindi la ragazza andrà in sfida.

Sissi fa il suo ingresso nella scuola di Amici e tutti e tre i professori la vorrebbero nel loro team. La ragazza canta una canzone di Amy Winehouse e un suo inedito.

