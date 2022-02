Amici 21, anticipazioni: salta anche la puntata di domenica 6 febbraio

Amici 21, anticipazioni. Anche la puntata di domenica 6 febbraio salta, in onda un altro speciale pre-registrato.

Arrivano le ultime anticipazioni di Amici 21. Anche la prossima domenica, 6 febbraio, non andrà in onda una nuova puntata del talent show di Canale 5 condotto e prodotto da Maria De Filippi.

Al suo posto, similmente alla scorsa puntata, andrà in onda uno speciale pre-registrato con protagonisti i ragazzi della scuola di Mediaset. La settimana scorsa la problematica fu la positività di alcuni dei ballerini professionisti che fanno parte del cast della trasmissione.

Nonostante in molti, soprattutto i fan, credano che il motivo del nuovo stop alle registrazioni, che da calendario riprenderanno mercoledì 9 febbraio, sia la positività di alcuni dei ragazzi, la motivazione potrebbe essere un’altra.

Pare, infatti, che la Mediaset non voglia mettere Amici in competizione con lo speciale di Domenica In sulla Rai, speciale in onda da Sanremo con ospiti tanti dei protagonisti del festival, che si concluderà la sera prima.

Sicuramente il festival di Sanremo è un avversario tosto, che assorbe gran parte dello share anche senza tenere conto dei numeri esorbitanti delle prime puntate, che hanno segnato un record anche per lo stesso festival.

Intanto Veronica Peparini è tornata al suo posto in studio, dopo la sua positività e quella del compagno Andreas Muller, come testimoniato su Instagram dalla stessa ballerina.

“Oggi di nuovo al banco.. banco importante fatto di responsabilità di impegno e dedizione che ognuno di noi come insegnante affronta in modo e pensiero diverso non esserci pesa! Quindi sono molto felice di essere tornata! Ci vediamo dopo.”.

