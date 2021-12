Amici 21, anticipazioni: confronto tra Mattia e Raimondo Todaro

Amici 21, anticipazioni. Dopo l’ultima puntata c’è stato un confronto tra Mattia e il professore Raimondo Todaro sulla sua maglia sospesa.

Arrivano le ultime anticipazioni di Amici 21. Dopo l’ultima puntata c’è stato un confronto diretto tra Raimondo Todaro e Mattia a proposito della sospensione della maglietta che ha impedito al ragazzo di esibirsi in puntata.

Raimondo ha spiegato il perchè del duro provvedimento. Secondo lui il ragazzo ha mancato di rispetto a tutti non volendo provare il passo che non gli riusciva in allenamento, il giro a sinistra.

“Era giusto che non lo facessi perché voi avete la possibilità di avere dei professionisti 24 ore su 24 che lavorano con voi, una possibilità che magari al di fuori della scuola non avete. A me aveva dato tanto fastidio il tuo atteggiamento perché in quel modo sembra che tu non apprezzi le opportunità” ha detto il professore.

Mattia ha quindi spiegato di non aver fatto niente di male, secondo lui, visto che aveva delle difficoltà ma non era sua intenzione, comunque, mancare di rispetto a nessuno

“Quando mi hai sospeso la maglia non ho avuto modo di dirti niente. Sono stato malissimo questa settimana. Il mio malessere è stato più per aver deluso te, che sei la persona che non vorrei mai deludere qui dentro. Penso sinceramente di non aver fatto nulla di male. Penso che sai quanto ci tengo alla maglia. Non ero lo stesso perché non c’ero con la testa”, ha ribadito il ragazzo.

Raimondo ha quindi deciso di dare una nuova opportunità a Mattia, visto che il ragazzo ha dimostrato di aver capito cosa intendeva il prof con la punizione e la predica. Quindi, se riuscirà a fare 3 giri a sinistra, Mattia potrà riavere la sua maglia.

Tornato in casetta, il ragazzo ha raccontato l’accaduto a Christian e poi si è messo a provare i giri per poter riconquistare la sua maglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

Rileggi le ultime anticipazioni di Amici 21.