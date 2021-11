Amici 21, anticipazioni 7 novembre: LDA a rischio eliminazione

Amici 21, anticipazioni puntata domenica 7 novembre. LDA rischia l’eliminazione: sarà messo in sfida da Anna Pettinelli.

Arrivano le prime anticipazioni della prossima puntata domenicale di Amici 21, quella dell’8 novembre. Le anticipazioni ci raccontano che Anna Pettinelli è sul piede di guerra nei confronti di LDA, figlio del cantante Gigi D’Alessio.

Il ragazzo, secondo la professoressa, non è molto talentuoso e non è degno di stare nella scuola di Maria De Filippi. “Sempre impreciso, neomelodico con spruzzatine di moderno, banalotto nei testi e con scarsa personalità nel comporre e cantare” sono le parole pronunciate dalla Pettinelli.

Questa è una battaglia che la donna combatte dal primo giorno e forse riuscirà a vincerla proprio domenica prossima. Anna ha infatti fatto recapitare a LDA una lettera rossa che lo metteva in sfida diretta.

Al suo posto la prof. vorrebbe far entrare un nuovo cantante, tale Ema, su cui la donna ha speso grandi elogi: “Ha una voce pazzesca. Canta in maniera classica ma è talmente intonato e potente da riuscire ad impressionarmi”.

LDA ha avuto più di una difficoltà durante il suo percorso ad Amici, un po’ per alcuni limiti suoi, in particolare caratteriali, un po’ per pregiudizi essendo figlio d’arte. Certo è che se non dimostrerà il suo valore sarà costretto a lasciare il programma.

Per scoprire se davvero domenica sarà l’ultima puntata non ci resta che attendere la diretta dell’8 novembre.

