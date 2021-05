Amici 20, stasera l’attesissima finale: chi sarà il vincitore del talent?

Amici 20: sabato 15 maggio (ore 21.30 su Canale 5) la finale della 20ma edizione del talent di Maria De Filippi. Chi vincerà tra Aka7even, Sangiovanni, Deddy, Alessandro e Giulia?

Grande attesa per la finale di Amici 20. Questa sera, sabato 15 maggio (in diretta su Canale 5, ore 21.30), andrà in onda la finale della 20ma edizione del talent di Maria De Filippi. A contendersi la vittoria saranno in cinque, ovvero tre cantanti (Aka7even, Sangiovanni e Deddy) e due ballerini (Alessandro e Giulia).

Come al solito, le loro esibizioni saranno valutate dalla giuria composta da Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, ma un ruolo fondamentale sarà quello del televoto, come da tradizione per le finali del talent di “Queen Mary”.

Ospiti della finale saranno la cantante Gaia (una delle rivelazioni dell’ultima edizione del Festival di Sanremo) e il duo comico Pio e Amedeo (reduci dal successo del loro show Felicissima sera).

Amici 20: ecco il profilo dei finalisti

Aka7even (nome d’arte di Luca Marzano, 20 anni, originario di Vico Equense): ha firmato con la Sony Music Italy, occupa il primo posto della top 50 Italia Spotify e con il suo singolo “Mi manchi” ha ottenuto anche un disco di platino.

