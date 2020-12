Amici 20: Maria rimprovera i ragazzi, punito Aka7even

Amici, anticipazioni. Maria De Filippi costretta a riprendere pubblicamente gli allievi per le condizioni poco igieniche degli ambienti in cui vivono.

Arrivano le ultime anticipazioni di Amici. Brutte notizie per gli allievi: Maria De Filippi li ha ripresi pubblicamente per le condizioni igieniche in cui versano gli ambienti in cui i ragazzi vivono.

Ricordiamo che per rispettare le nuove norme anti covid i ragazzi sono stati trasferiti negli studi già in questa fase, in modo da isolarli e tenerli al sicuro. Questo, ovviamente, comporta che sono loro in prima persona a dover tenere pulito l’ambiente in cui vivono.

“Tutti hanno pulito tranne uno. Luca, tu eri lì a fare niente”, dichiara Anna Pettinelli ad Amici.

“Non ho una buona notizia. Sono stata incaricata dalla produzione di dirvi una cosa. Considerato che non si trovava più il computer di Esa, alcune persone in vostra assenza sono entrate a cercarlo. Durante questa ricerca, che non ha portato al ritrovamento di nessun computer, si è evidenziato che quella casa non è in condizioni igieniche. Bottiglie sotto i materassi, cumuli di polvere, elementi umani lasciati nella doccia da chi magari non è particolarmente pulito.”

Queste le parole che la redazione di Amici ha affidato a Maria De Filippi per rimproverare gli allievi dopo la scoperta delle condizioni in cui versano gli ambienti degli studi a loro affidati per la durata del programma.

“Di conseguenza la produzione dice di dirvi che se entro 4 ore la situazione non è cambiata, nella puntata che farete con me ci saranno un’estrazione di tre persone che andranno in sfida e un’estrazione di tre persone che non potranno esibirsi. Avete 4 ore per ripristinare la situazione. Questa cosa che andrà in onda non fa onore a nessuno, perché non fate una bella figura sinceramente. Quelli che non contribuiscono alla pulizia e all’ordine dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza, siete maggiorenni e vaccinati. Immagino che vostro padre e vostra madre vi abbiano insegnato l’educazione e la civiltà. Avete a disposizione una cucina, un frigo sempre pieno, abbigliamento e lezioni gratuite. È mortificante da parte mia farvi questo discorso, non avrei mai voluto farlo. Ritengo che siamo non in una situazione di immaturità, ma direi peggio. Non farete una bella figura, ve lo dico.”

Brutte notizie anche per Aka7even, beccato dalla sua insegnante a battere la fiacca durante le pulizie. Il ragazzo ha dichiarato che in quel momento non stava bene e per questo non ha preso parte alle pulizie.

“Mi pesa molto, mi hai deluso. Non stavi bene per spostare due cose? Non mi dire scuse. Il mal di testa non ce l’hai quando c’è da cantare, ce l’hai quando c’è da pulire per terra. Questo è il provvedimento: devi fare una sfida, sai che sei stato sfidato da Arisa. Canterai solo cover e per giunta senza barre e per giunta senza autotune. Il tuo sfidante potrà fare quello che vuole. Così vediamo di che pasta sei fatto. Studia perché la sfida sarà tostissima”. Ha dichiarato Anna Pettinelli.

Successivamente Martina Miliddi ha consolato il ragazzo, che era scoppiato in lacrime. Ricordiamo che tra i due è scoppiato l’amore proprio durante lo svolgimento del programma.

Rileggi le ultime anticipazioni di Amici.