Amici 20, Lorella Cuccarini positiva al Covid 19: domani non sarà in studio

Amici 20: Lorella Cuccarini (insegnante di ballo nella nuova edizione del talent di Maria De Filippi) è asintomatica ma nella puntata di domani non sarà in studio.

Lorella Cuccarini è positiva al Covid 19. La popolare showgirl e conduttrice è da poco entrata nel cast di Amici 20, il talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi.

Cuccarini (nuova insegnante di ballo ad Amici) è asintomatica e sta bene, ma dovrà rimanere in attesa del tampone negativo prima di tornare a registrare “in presenza”.

La conduttrice dovrà dunque rinunciare alle prime puntate di Amici 20 (o almeno alla prima del 2021, che andrà in onda domani pomeriggio, sabato 9 gennaio, alle ore 14.10 su Canale 5).

Almeno per ora, Lorella Cuccarini non ha comunque rilasciato alcuna dichiarazione né pubblicato post sui propri social, i cui aggiornamenti sono fermi agli auguri per il nuovo anno fatti ai suoi fan lo scorso 1° gennaio.