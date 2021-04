Amici 20, anticipazioni della sesta puntata del Serale: ecco tutte le sfide

Amici 20: ecco le anticipazioni della sesta puntata del Serale (che andrà in onda sabato 24 aprile dalle 21.30 su Canale 5). Ospiti Nino Frassica e Annalisa.

Arrivano le prime anticipazioni sulla sesta puntata del serale di Amici 20, che andrà in onda sabato 24 aprile su Canale 5 (ore 21.30). Ecco le sfide in programma, in una puntata che vedrà ospiti l’attore Nino Frassica e la cantautrice Annalisa (che ha mosso i primi passi della sua brillante carriera proprio nel talent di Maria De Filippi).

Amici 20: le sfide della sesta puntata del Serale

Per quanto riguarda la prima manche, la busta ha sorteggiato la squadra di Lorella Cuccarini e Arisa, che scelgono di sfidare il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La prima sfida vede fronteggiarsi Tancredi con “Serenata Rap” e Sangiovanni con “Cuore”.

La seconda sfida sarà tra Alessandro e Serena, mentre il terzo duello vedrà protagonisti Raffaello con un pezzo jazz e Deddy con “Chiamami ancora amore”.

Nella seconda manche, la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sfida il team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Il primo duello vedrà fronteggiarsi Aka e Serena. La seconda sfida vede di fronte Samuele (in duetto con Giulia) contro Sangiovanni. Terza sfida Aka vs Deddy (che propone il sui inedito 0 passi).

Infine, la terza manche vedrà di fronte prima Sangiovanni e Alessandro, poi Tancredi vs Serena e Alessandro vs Deddy. Chi arriverà al ballottaggio finale e convincerà i giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash? La sentenza domani sera su Canale 5.