Amici 20, anticipazioni della quinta puntata del serale: chi vincerà le sfide?

Amici 20: ecco le anticipazioni della quinta puntata del serale (che andrà in onda sabato 17 aprile dalle 21.25 su Canale 5). Ospiti Loredana Bertè e Raul Bova.

Arrivano le prime anticipazioni sulla quinta puntata del serale di Amici 20, già registrata ma che andrà in onda sabato 17 aprile su Canale 5 (ore 21.25). Ecco le sfide in programma, in una puntata che vedrà ospiti di Maria De Filippi la cantante Loredana Bertè e l’attore Raul Bova.

Amici 20: ecco le sfide della quinta puntata del Serale

La prima manche vede sorteggiata la squadra Zerbi-Celentano, che sceglie di sfidare la squadra Arisa Cuccarini. Le sfide in programma sono quelle tra Sangiovanni e Tancredi, Serena vs Alessandro e Deddy contro Raffaele.

Nella seconda manche le squadre si ri-sfidano. Stavolta, Sangiovanni se la vedrà con Alessandro, Serena contro Martina e poi ci sarà il secondo “scontro” tra Deddy e Raffaele.

Nella terza manche, il team Zerbi-Celentano sfiderà la squadra Peparini-Pettinelli. Si sfideranno Sangiovanni contro Aka, Deddy contro Samuele (passo a due con Giulia) e Sangiovanni contro Giulia.

Chi di loro convincerà i giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash? La sentenza domani sera su Canale 5.