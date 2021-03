America’s Cup 2021, New Zealand si aggiudica la “brocca”: applausi per Luna Rossa

America’s Cup 2021: New Zealand vince gara 10 e si aggiudica la 36ma edizione della storica competizione velistica. Spithill (timoniere di Luna Rossa): “Il sogno non è finito”.

Niente da fare per Luna Rossa, battuta nelle acque di Auckland anche in gara 10 da New Zealand, che si aggiudica la 36ma edizione della America’s Cup.

L’ultimo duello non ha praticamente avuto storia. La barca italiana conquista una posizione di vantaggio in partenza, ma non riesce ad arginare gli avversari (padroni di casa), che chiudono con un vantaggio di 46 secondi sul team di Prada.

Il risultato finale è di 7-3: New Zealand vince la America’s Cup per la quarta volta nella sua storia, conservando così la “brocca” conquistata nel 2017 alle Bermude.

Alla squadra italiana vanno comunque grandi applausi, visto che ha tenuto a lungo testa ai favoritissimi neozelandesi. Il sogno di una grande vittoria però non finisce oggi: “Sono molto orgoglioso del team e sono grato a tutti i fan -dichiara Jimmy Spithill (timoniere di Luna Rossa)”- I “kiwi” erano semplicemente più forti, ma il sogno non è finito. Credo che l’Italia possa vincere la Coppa America”.